Tag der Traumtore beim 7:0-Kantersieg gegen Riedberg

Die B-Juniorinnen der TuS Viktoria Großenenglis haben am 14. Spieltag der Verbandsliga Nord einen 7:0 (4:0)-Kantersieg gefeiert und sind nach dem 2:2-Remis zuletzt gegen Allendorf wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Tabelle rangiert die Elf von Übungsleiter Olaf Pfaff weiter auf den fünften Platz, da auch sämtliche anderen Topteams ihre Spiele siegreich gestalteten.

Die TuS-Mädels nahmen den Rückenwind vom Einzug ins Regionalpokal-Endspiel gegen Ligarivalen Jahn Calden mit ins Spiel und hatten schon nach vier Minuten durch Victoria Pfaff die erste Torchance. Doch die Kapitänin scheiterte an der an dem Nachmittag gut aufgelegten Torfrau der Gäste. Besser machte es Paulina Kapsa, die in der sechsten Minute nach schöner Vorlage von Jolina Schuchhardt mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 1:0 traf. Großenenglis blieb am Drücker und kam zehn Minuten später durch Außenverteidigerin Lara Langhof, die ebenso wie Laura Schnell ein sehr starkes Spiel ablieferte und Garanten für das zu-Null-Spiel waren, zum 2:0. Nach einen sehenswerten Doppelpass mit Mittelfeldmotor Schuchhardt schob Langhoff den Ball zum 2:0 ein. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Schuchchardt nach Vorlage von Lilija Bruch zum 3:0 per Traumtor traf. Sie nahm den Ball an, legte ihn sich vor und versenkte ihn direkt unter die Latte ins Toreck - ein Treffer der Marke Tor des Monats. Quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Pfaff für die 4:0-Halbzeitführung. Auch hier leistete Schuchhardt mit einem Steckpass die Vorarbeit.

Im zweiten Abschnitt ging etwas der Spielfluss verloren, Chancen, die Führung weiter auszubauen, hatten die Blau-Weißen allerdings weiterhin. Eine davon nutzte Kapsa, als sie nach Vorlage von Pfaff das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. 15 Minuten vor dem Ende war Sophie Bornemann, die im ersten Abschnitt noch beschäftigungslos im Tor stand, zur Stelle und bugsierte den Ball mit ihren zehnten Saisontreffer über die Linie. Den Schlusspunkt setzte erneut Langhof, als sie sich über Außen durchsetzte und von der Strafraumkante abzog. Der Ball ging an den Innenpfosten des langen Ecks und von da ins Tor. Ebenfalls ein Treffer der es in die engere Auswahl zum Tor des Monats geschafft hätte. Am Ende stand ein auch in der Höhe standesgemäßer Sieg. Somit wahren die TuS-Mädels vor den anstehenden Auswärtsspielen bei der TSG Frankfurt (3.5., 18:30 Uhr) und dem FC Weimar/Lahn (5.5., 11 Uhr) ihre Chance auf einen Platz im Verfolgerfeld von Ligaprimus Blau-Gelb Frankfurt.