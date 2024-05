B-Mädels nach Sieg in Wasserschlacht im Regionalpokalfinale

Die TuS-Mädels, bei denen Abwehrchefin Victoria Pfaff zwischen die Pfosten rückte, übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen und kamen schon in der Anfangsphase der Partie zu klaren Torchancen. Gerade über die schnellen Außenspieler Marie Böth und Lilija Bruch liefen immer wieder gefährliche Angriffe der Gäste. Doch im Abschluss war die Elf von Übungsleiter Olaf Pfaff immer etwas zu ungenau, sodass es mit dem für die Gastgeber sehr glücklichen torlosen Remis in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel hätten die Jahner direkt mit der ersten Chance beinahe den Siegtreffer markiert. Doch TuS-Torfrau Pfaff fischte den Ball nach einer Ecke noch von der Linie. Der Spielfluss war bei den jungen Borkenerinnen dahin und wie schon beim Ligaspiel in Calden hatte der TSV im zweiten Abschnitt die besseren Chancen. Aber auch Calden, das in der Verbandsliga drei Punkte vor dem Pfaff-Team rangiert, brachte den Ball nicht im Tor unter. Bei strömenden und nasskalten Regenwetter blieb dann noch Marie Böth beim ersten guten Torschüss für die Blau-Weißen im Rasen hängen und verletzte sich so schwer am Knie, dass der Krankenwagen kommen musste. In der Folge wurde Großenenglis wieder stärker und hatte wieder einige gute Chancen gerade nach Eckbällen zur Führung zu kommen. Doch der Führungstreffer fiel nicht. Auch nicht in der Verlängerung, als sich ebenfalls das Bild den gut 40 Zuschauern bot, dass Schuchhardt, Bornemann und Co klar Spielbestimmend waren. Doch auch hier brachten die TuS-Mädels den Ball nicht an Caldens Torfrau Kim Fahrmeyer vorbei, sodass es zum Elfmeterschießen kam. Hier hatte die Viktoria die besseren Nerven.