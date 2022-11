Tabellennachbarn Twisteden und Kleve II liegen voll im Soll In einem intensiv geführten Spiel trennen sich die DJK Twisteden und der 1. FC Kleve am Ende leistungsgerecht mit 3:3. Beide Mannschaften haben nach Ablauf der Hinrunde ein sattes Polster auf die Abstiegszone.

Im Anschluss sprachen beide Trainer von einem gerechten Unentschieden.

Den besseren Start erwischten zunächst die Gäste aus Kleve. In der achten Minute verlängerte Simon Schoofs einen Einwurf per Kopf auf Hogir Adar, der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie drückte. Die DJK musste sich jedoch nur kurz schütteln. Vier Minuten später stellte Alexander Swaghoven nach Vorarbeit von Marc Brouwers auf 1:1. Jan van de Meer (32.) und Swaghoven (35.) sorgten mit ihren Treffern in der Folge gar für eine 3:1-Pausenführung.

Zufriedenheit bei beiden Teams

Der Vorsprung gab den Gastgebern jedoch nicht die gewünschte Sicherheit. „Nach dem 3:1 hatten wir einen Bruch in unserem Spiel und sind passiv geworden. Diese Passivität haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ablegen können. Am Ende waren wir über 90 Minuten einfach nicht gut genug für den Dreier. Beide Mannschaften hatten heute ihre Phasen“, sagte Twistedens Trainer Markus Hierling – allerdings nicht ohne anzumerken, dass man mit 20 Punkten voll im Soll sei.