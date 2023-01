SV Waldau schockt die Konkurrenz Hallenmeisterschaft Amberg/Weiden: Kreisklassist kürt sich zum neuen Titelträger – indem er im Finale ausgerechnet den „großen Nachbarn“ Vohenstrauß besiegt

Waldau, einem Gemeindeteil von Vohenstrauß, und die gastgebende SpVgg machten die Geschichte unter sich aus. Und wieder präsentierte sich der Außenseiter als super-kompakt und defensivstark – das Waldauer Erfolgsrezept während des vollen Turniertages. Sah hinterher auch Michael Singer, den den verhinderten Hans-Jürgen Linge als Trainer an der Bande vertrat, so. Nach 14 eng umkämpften Minuten stand es 1:0 zugunsten des Kreisklassisten. Dank der Bude von Sebastian Hanauer in der achten Minute.



Viele Tore brauchte Waldau auch auf dem Weg zum Titelgewinn nicht. So reichten den Waldauern vier Einschüsse, um verlustpunktfrei in die Runde der letzten Vier vorzustoßen. Dafür gab's kein einziges Gegentor. Außerdem schaffte es Vohenstrauß, das gegenüber dem punktgleichen Irchenrieth nur dank eines Gegentores weniger die Nase vorn hatte, sowie die DJK Weiden, Pirk, Windischeschenbach, Rothenstadt, der FC Weiden-Ost und Mantel ins Viertelfinale. Hier sollte es dann unheimlich spannend zugehen. Drei der vier Partien gingen ins Sechsmeterschießen! Das Halbfinalduell zwischen Waldau und Mantel (4:0) war eine klare Angelegenheit; anschließend rang Vohenstrauß Rothenstadt knapp mit 1:0 nieder. Dem VfB Rothenstadt blieb nach einer 0:1-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen den Namensvetter aus Mantel nur Rang vier im Endklassement. Ehe im Finale der „kleine Nachbar“ des Ausrichters triumphierte.



Für die beiden Finalisten aus dem Stadtgebiet Vohenstrauß geht die Hallenrunde weiter. Und zwar bei der Bezirksmeisterschaft in zwei Wochen in Maxhütte-Haidhof.