Stuttgarter Kickers mit zwei Testspielen Heute und morgen spielt der Oberliga-Tabellenführer.

Zwei Testspiele am Wochenende

An diesem Wochenende stehen für die 1. Mannschaft die ersten Testspiele an. Am Freitagvormittag treffen die Jungs auf die zweite Mannschaft des FC Bayern München und am Samstag, 28. Januar 2023 wird die Mannschaft ein Vorbereitungsspiel gegen den FC-Astoria Walldorf bestreiten.

Seit Anfang Januar stehen die Jungs bereits wieder auf dem Platz und sind nach der langen Winterpause ins Training gestartet. In den vergangenen Wochen wurde intensiv gearbeitet. Die anstehenden Testspiele bringen in die Vorbereitung nicht nur Abwechslung, sondern können sich die Jungs wieder richtig im Spiel messen.

„Mit den beiden Testspielen gleich gegen zwei Regionalligisten haben wir einen ordentlichen Start“, so Sportdirektor Marc Stein. Von den Spielern wird natürlich erwartet, dass sie ihre Leistung voll abrufen können und ihre Qualitäten zeigen. Fragt man die Spieler, so freuen sie sich sehr, dass es wieder richtig losgeht und die ersten Spiele anstehen. „Der Ball rollt wieder. Das ist für die Jungs sehr wichtig, denn die wollen ja kicken. Gerade bei so einer langen Vorbereitungszeit kann das reine Training irgendwann zäh werden.“

Auf Denis Zagaria muss das Trainerteam verzichten - Oguzhan Kececi und Tyron Profis fallen verletzungsbedingt aus.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login