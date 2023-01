Jetzt Transfers für FuPa Württemberg erstellen! So einfach geht's ... Wichtige Infos für alle Klubs und Vereinsverwalter: Wie lege ich Spielertransfers oder Trainerwechsel richtig an?

Auch in der Winterpause bauen die Amateurklubs stets fleißig an der Kaderzusammenstellung. Das bedeutet für alle Klubs: zahlreiche Transfers vor dem Start der Rückrunde. Wir sieht es diesbezüglich bei dir in der Mannschaft aus? Wir erklären, wie du richtig Transfers erstellst und damit Fans und Fußball-Orientierte auf dem Laufenden hältst.

Und so legst du einen Transfer an:

Gehe dazu in die Vereinsverwaltung, wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Transfers".

Wähle zunächst den entsprechenden Spieler aus. Tipp: Die Suche lässt sich verfeinern, in dem du den Namen des Spielers mit dem abgebenden Verein kombinierst (z.B. "Müller FC Bayern").



Suche nach dem abgehenden Verein und wähle das entsprechende Team aus. Nur wenn hier ein Eintrag erfolgt, wird der Spieler auch aus dem vorherigen Team entfernt!



Transferzeitpunkt: Hier kannst du einstellen, ob dein Transfer "ab sofort" in dein Team aufgenommen werden soll oder erst zur neuen Saison. Bei der Option "zur neuen Saison" wird der Spieler beim Saisonwechsel automatisch von unserem System übernommen.



Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Spieler in Team aufnehmen" aus und der Transfer ist abgeschlossen.