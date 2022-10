Spvgg. Ingelheim: Lion Deisens starke Entwicklung 18-jähriger Offensivmann zeigt sich treffsicher +++ Sonntag gegen SV Guntersblum

Ein neuer Topscorer mit viel Potenzial

Gesetzt sein dürfte Lion Deisen, die offensive Allzweckwaffe. Der 18-Jährige macht mit zehn Treffern in zwölf Partien Francesco Teodonno (9/6) den Rang als Toptorjäger streitig. „Lion arbeitet im Training diszipliniert, fragt immer nach, was er an seinem Spiel verbessern kann“, lobt Parlak den Jungspund. „Wir sind zufrieden mit seiner Entwicklung, die noch lange nicht am Ende ist. Er darf nur nicht zufrieden sein, muss hungrig bleiben.“ Aber auch Außenverteidiger Tom Zimmer beschreibt in den Augen des Co-Trainers „eine enorm steile Formkurve“. Der 20-Jährige setze „die Vorgaben super um und hat sich in den vergangenen Wochen positiv entwickelt“.