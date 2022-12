SpVgg Ansbach: Eine Bereicherung für die Regionalliga Bayern Winterbilanz Regionalliga (8): Die 09er sind bislang der beste Aufsteiger

Die Regionalliga zieht in Ansbach. Eine aktive Fanszene sorgt für Stimmung, auch in der Hinsicht tut sich gerade einiges. "Wir haben zuhause ein tolles Publikum. Nicht zuletzt daher rührt unsere Heimstärke", freut sich Hasselmeier über die Unterstützung. Freilich gab`s auch den ein oder anderen Rückschlag wie die 1:7-Klatsche in Würzburg. Durststrecken waren aber nach dem Aufstieg durchaus einkalkuliert, doch nicht immer fällt es leicht, die Nerven zu behalten. Deswegen ist Hasselmeier besonders über eine Tugend sehr froh: "Wir haben bislang in jeder Phase der Saison die Ruhe bewahrt und weiter an uns geglaubt. Das macht uns stark." Die Mannschaft ist lernwillig und bereit, Spiel für Spiel an die Schmerzgrenze zu gehen. "Diese Geschlossenheit zeichnet uns aus. Keiner nimmt sich wichtiger als die Mannschaft. Und die Jungs sind bereit, in jeder Partie den Matchplan 1:1 umzusetzen. Jeder zieht voll mit, Dadurch können wir taktisch sehr flexibel agieren", lobt Hasselmeier.Personell sehen die Ansbacher keine Notwendigkeit, großartig etwas zu ändern. Einen Abgang könnte es geben, berichtet Hasselmeier. Die 09er wollen dem eigenen Nachwuchs vor allem in der Vorbereitung die Chance geben, sich zu zeigen. "Es werden einige A-Jugendspieler permanent bei uns dabei sein und wir werden versuchen, sie zu integrieren", erklärt Hasselmeier.