SpVgg Altisheim-Leitheim - SSV Höchstädt 0:3 (0:2)

Zu einem verdienten Auswärtssieg kamen die Rothosen in Altisheim, insbesondere in der ersten Halbzeit war der Tabellenführer klar überlegen. Die erste Gästechance klärte Heimverteidiger Julian Bschor auf der Linie, ein Kracher von Sebastian Letzing flog kurz darauf knapp über das Heimgehäuse. Mitte der ersten Halbzeit war Goalgetter Mark-Andre Wimmer nach schönem Doppelpass mit Thomas Junginger auf und davon und überwand Altisheims Keeper Manuel Eberle zum 0:1 (22. Minute). Die beste Heimchance vor der Pause verpasste Max Grünenwald nach einer schlecht verteidigten Ecke. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff fand Mihael Zecevic mit einer perfekt getimten Flanke Kapitän Sebastian Wanek, der abgeklärt gegen die Laufrichtung des Torwarts zur verdienten 2:0-Pausenführung einköpfte.

Nach einem kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel scheiterte Patrick Wanek direkt nach Wiederbeginn am glänzend reagierenden Eberle, ehe eine ganze Zeit lang nichts mehr passierte. Die nun gleichwertigen Gastgeber verpassten in Person von Robin Böld in der 73. Minute den 2:1-Anschlusstreffer, SSV-Keeper Marco Kommer konnte aus Kurzdistanz noch stark zur Ecke klären. Von Mark Wimmer glänzend bedient sorgte schließlich Flügelstürmer Thomas Junginger souverän für den 3:0-Endstand (85. Minute).