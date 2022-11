Spielabbruch nach Polizeieinsatz: Jetzt äußert sich Türkgücü München Hässliche Szenen vom Samstag schlagen weiter hohe Wellen

Es war der Aufreger schlechthin am vergangenen Wochenende in der Regionalliga Bayern bzw. der bisherigen Saison. Die Partie zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II musste in Heimstetten nach nur zwei Minuten abgebrochen werden, nachdem der Block der Bayern-Fans von der Polizei gestürmt wurde. Es kam zu hässlichen Szenen, die man in der Form in der Regionalliga Bayern noch nicht gesehen hatte. Pfefferspray und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Wie konnte es zu einer derartigen Eskalation kommen? Stein des Anstoßes war das Banner "FC Bayern Fanclub Kurdistan". Die Gastgeber von Türkgücü fühlten sich dadurch provoziert und bestanden darauf, es abzuhängen. Das wiederum akzeptierten die Bayern-Fans nicht und die Stimmung schaukelte sich hoch bis zum traurigen Höhepunkt.