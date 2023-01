SG Sonnenhof: Kapitän Manuel Konrad ist weg, sein Ersatz schon da Der Oberliga-Zweite Großaspach muss die restliche Saison ohne seinen immer wieder von Verletzungen geplagten Führungsspieler auskommen. Mit Marlon Dinger von Astoria Walldorf und Anthony Mbem-Som Nyamsi aus Göppingen gibt’s aber auch gleich doppelt Verstärkung.

Angekündigt hatte Fußball-Oberligist SG Sonnenhof Großaspach, dass er sich im Winter in der Innenverteidigung noch verstärken will. Nun gab es heute zum Ende der Transferperiode etwas mehr Bewegung als geplant.

Zum einen hat der 34-jährige Kapitän Manuel Konrad den Verein gebeten, seinen eigentlich bis Saisonende laufenden Vertrag sofort aufzulösen. Zum anderen hat der Aufstiegskandidat mit dem 21-Jährigen Innenverteidiger Marlon Dinger vom Regionalligisten Astoria Walldorf und dem 23-jährigen Mittelfeldspieler Anthony Mbem-Som Nyamsi vom Ligarivalen Göppinger SV zwei Neue verpflichtet. Beide können die Positionen übernehmen, auf denen der frühere Zweitliga-Spieler (200 Partien) des SC Freiburg, des FSV Frankfurt und von Dynamo Dresden zu Hause war.

Wobei – und das ist offenbar ein wichtiger Grund für Konrads Abschied – der frühere Junioren-Nationalspieler bisher nur 10 der bisherigen 20 Aspacher Saisonspiele absolvieren konnte, dabei aber immerhin zwei Tore erzielte. Den gebürtigen Illertissener begleitet seit seinem Einstieg bei der SG vor einem Jahr eine hartnäckige Muskelverletzung.

„Ich habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, dass ich dem Team in meiner aktuellen Verfassung nicht in dem Maße weiterhelfen kann, wie ich es gerne möchte“, erklärt Konrad. Er gesteht, dass ihm die Entscheidung „extrem schwergefallen“ ist. Verein und Umfeld seien ihm ans Herz gewachsen. „Auch deshalb habe ich vergangenen Sommer klar betont, dass ich hier noch nicht fertig bin und trotz des Abstiegs auf jeden Fall weitermache.“

Seine große Hoffnung war, die muskulären Probleme, die ihm schon in seinem halben Regionalliga-Jahr bei der SG nur drei Einsätze ermöglichten, in den Griff zu bekommen. Das klappte anscheinend nicht wie von ihm selbst gewünscht. Deshalb entschloss er sich nun, in seine Heimat zurückzukehren, wo sich beruflich eine neue Perspektive eröffnet hat. Was, das verrät Konrad nicht. Dafür blickt er zufrieden auf Aspachs bisherige Oberliga-Runde, denn „wir haben es geschafft, hier wieder etwas aufzubauen“. Er ist sich jedenfalls sicher, dass „die Jungs am Ende ihr großes Ziel erreichen“.

Das hofft selbstverständlich auch Benedikt Röcker. Großaspachs Leiter Sport und Organisation war deshalb wenig erfreut, als Konrad ihn bat, seinen Vertrag aufzulösen. Denn: „Trotz der Tatsache, dass Manuel zwar verletzungsbedingt viele Spiele verpasst hat, war er als Kapitän eine tragende Säule des Teams und auch abseits des Platzes immer mit vollem Elan und Tatendrang dabei.“ Der 33-Jährige sagt aber auch: „Wir können seine Entscheidung nachvollziehen und wollen ihm – auch wegen der von Beginn an offenen und ehrlichen Kommunikation – keine Steine in den Weg legen.“

Vielmehr ist der Verein aktiv geworden und holte neben einem Innenverteidiger noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Ersterer heißt Marlon Dinger, war für Aspach schon beim 7:0 im Testspiel gegen den Landesligisten Breuningsweiler am Ball. Dabei hat der 1,93 Meter große Abwehrmann, der aus der KSC-Jugend stammt und für Walldorf neun Regionalliga-Spiele absolvierte, die SG überzeugt. Immerhin erhielt er einen Vertrag, der bis 30. Juni 2025 läuft.

Der zweite Neue ist Anthony Mbem-Som Nyamsi, der in der Vorrunde für den Oberliga-Vierten Göppingen 15 Partien absolvierte. Bei dessen 0:1-Vorrundenniederlage in Aspach war der 23-Jährige übrigens nicht im Einsatz. In der Jugend spielte der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler unter anderem für den SC Freiburg und vor den sechs Monaten im Filstal trug er in der Oberliga schon die Trikots des FC 08 Villingen sowie des Freiburger FC. Im Fautenhau hat er einen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Kontrakt mit seinem Namenszug versehen.