Sebastian Connor ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. FuPa-Wintercheck: Sebastian Connor berichtet über die Entwicklung beim SV Walbeck II.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal stellt sich Sebastian Connor, Trainer der zweiten Mannschaft des SV Walbeck, den Fragen der Redaktion.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Connor: Als jüngste Mannschaft der Liga, die zum Saisonbeginn viel Erfahrung auf dem Platz (an die eigene 3. Mannschaft) verloren, dafür allerdings sechs A-Jugendliche ins Team integriert hat, stehen wir mit einem einstelligen Tabellenplatz vor der Winterpause sehr erfreulich da. Wir präsentieren uns als geschlossene Einheit auf dem Feld und dieses macht uns sehr unangenehm als Gegner, worauf wir stolz sind. Wenn ich eine Benotung nach dem Schulsystem abgeben müsste, würde ich uns eine 2- geben, allerdings mit einer deutlichen positiven Tendenz zuletzt.

Gibt es Veränderungen im Team?

Name: In der Wintervorbereitung wird sich Lukas Wistuba der eigenen 1. Mannschaft anschließen. Sonst gibt es keine Veränderungen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Connor: Ich würde einen Spieler herausnehmen wenn das der Fall wäre, doch an dieser Stelle muss man auf eine geschlossene Teamleitung verweisen. Wir gewinnen die Spiele nicht durch individuelle Spieler, sondern weil wir kompakt agieren und aus diesem Grund auch unangenehm zu bespielen sind.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Connor: Nehmen wir unser letztes Spiel gegen Kevelaer II als positives Beispiel: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir uns für die Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren und kurz vor dem Abpfiff den Sieg eintüten. In Walbeck fragt man sich heute noch, wie unsere 2. Herren vor wenigen Wochen gegen DJK Labbeck verlieren konnten. Latte, Pfosten, Vorteil zurück gepfiffen obwohl man 1 gegen 1 auf dem TW zuläuft. Und am Ende muss man eine unglaublich bittere 3:2 Niederlage hinnehmen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Connor: Vor dem Saisonauftakt haben wir ganz klar den Klassenerhalt als Ziel ausgesprochen und daran wird sich auch nach den ersten 15 Spielen nichts ändern. Wir möchten unseren Weg weiter festigen und das eine oder andere in der Wintervorbereitung forcieren.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Connor: Alle Seniorenmannschaften aus Walbeck sind immer sehr früh auf dem Platz, um das traditionelle 5 vs. 2 zu zelebrieren. Aufgrund verschiedener Strafen für unsere Mannschaftskasse ist dort schon immer viel Leidenschaft mit im Spiel und es wird auch oftmals sehr laut. Das ist schon sehr einmalig hier in Walbeck und eine gute Einstimmung auf das Training.