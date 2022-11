Schon wieder: Union Velbert schmeißt den Trainer raus Bezirksliga, Gruppe 7: Nach nur zwei Monaten hat sich der SV Union Velbert von Güngör Kocaman getrennt.

Zwölf Spieltage sind in der Bezirksliga erst gespielt und doch hat der SV Union Velbert nun bereits zum dritten Mal den Trainer gewechselt. War der Verein noch mit Robert Lange als neuem Chef an der Seitenlinie in die Saison gestartet, übernahm Mesut Güngör interimsweise nach dessen Entlassung Anfang September. Doch die Rückkehr des Ex-Coaches dauerte nur eine gute Woche, dann übernahm Güngör Kocaman beim strauchelnden Bezirksligisten. Nun, keine zwei Monate nach seiner Vorstellung ist auch diese Ära bereits wieder beendet und es übernimmt - einmal mehr - Mesut Güngör, der zuletzt als Berater des Vorstandes bei Union tätig war.

"Der Vorstand hat einstimmig entschieden, die Zusammenarbeit mit Güngör Kocaman zu beenden. Ausschlaggebend waren die letzten beiden Spiele, in denen die Mannschaft einfach willenlos aufgetreten ist", erklärt der neuerliche Interimscoach der Velberter in der WAZ. Zumindest bis zur Winterpause wird Güngör nun wieder das Training leiten, wie es dann weitergehen soll ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. "Ich will versuchen, mit meiner besonderen Art der Mannschaft noch einmal wieder neue Impulse zu verleihen und sie zu einer Truppe mit Ecken und Kanten zu machen. Bis zur Winterpause wollen wir noch mindestens drei Punkte holen, um den Abstand ans rettende Ufer nicht abreißen zu lassen, und in der Rückrunde werden wir dann ein ganz neues Union-Team sehen", betont Güngör.