Mesut Güngör ist als Trainer von RW Wülfrath zurückgetreten. – Foto: Peter Teinovic

Rot-Weiß-Wülfrath-Trainer Mesut Güngör zieht die Reißleine Der Chefcoach wollte das Wülfrather Team noch bis zum Saisonende betreuen, tritt jetzt aber aus beruflichen Gründen sofort zurück.

Als der SV Rot-Weiß Wülfrath im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga verwirklichte, war der Jubel bei Spielern, Fans und Verantwortlichen des Vereins groß. Für die Rot-Weißen ist die Teilnahme am Bezirksliga-Spielbetrieb eine Premiere in der Klubhistorie. Mit der entsprechenden Euphorie ging das Team in die neue Saison und feierte unter der Regie von Aufstiegstrainer Patrick Stroms gleich zu Beginn drei Siege hintereinander. Die 0:5-Niederlage beim FSV Vohwinkel kam einer Zäsur gleich. Danach folgten Misserfolge gegen den Ortsrivalen 1. FC Wülfrath (0:1) und beim TSV Ronsdorf (1:4) sowie ein 2:2 gegen den SSV Dhünn.

Für Stroms war es Anfang Oktober das letzte Heimspiel als Coach der Rot-Weißen, denn nur wenige Tage später trennte sich der Verein von seinem Erfolgscoach. Über die Gründe mag Hakan Aslantas nicht mehr sprechen, sondern belässt es bei der Feststellung: „Mit dem Sportlichen hatte es nichts zu tun.“ Zwischen den Zeilen deutet der 1. Vorsitzende „zwischenmenschliche“ Differenzen an, betont aber: „Das hat sich alles gelegt – wir kommen sehr gut miteinander klar.“

Drei Wochen später saß erstmalig Mesut Güngör auf der Bank. Der neue Chefcoach stieg mit einer 1:3-Niederlage beim damaligen Tabellenzweiten HSV Langenfeld ein. Zwei Tage später folgte ein 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen im Kreispokal bei Hellas Wuppertal und am Wochenende danach der 3:0-Heimsieg über den Dabringhausener TV. In der Folge versuchte Güngör, dass Team auf taktische Disziplin verbunden mit hohem Einsatzwillen zu trimmen. Ein Unterfangen, das nicht ganz nach dem Willen des Trainers gelang. Deshalb folgte in der Winterpause ein personeller Umbruch. Letztlich standen rund zehn Abgängen genauso viele Neue gegenüber. Der 4:1-Sieg über die SSVg Heiligenhaus zum Auftakt des neuen Jahres weckte Zuversicht im Klub. Allerdings kamen die Wülfrather in den kommenden Wochen nicht wirklich in die Erfolgsspur. In den Bezirksliga-Begegnungen im Jahr 2024 stehen drei Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Vor allem nach der 2:6-Pleite beim favorisierten SSV Bergisch Born, aber auch dem 1:1 beim Dabringhausener TV – beides Partien mit weiter Anfahrt – machte Mesut Güngör aus seinem Frust keinen Hehl. Offenbar war der jetzt so groß, dass er am Dienstag seinen sofortigen Rücktritt erklärte. Dabei gab nach eigener Aussage sein zeitintensiver Job bei einem weltweit agierenden Telekommunikationsunternehmen den Ausschlag.