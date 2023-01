(v.l.:) Ayhan Tumani, Koray Dag und SCP-Coach Thomas Bertels. – Foto: PaderNachwuchs

SC Paderborn 07 II: Einmal Verl und zurück - Tor im Testspiel Oberligist SC Paderborn 07 II hat am Freitagabend einen jungen Rückkehrer offiziell begrüßt.

Auf Social Media schreibt der Verein: "Unsere U21 hat mit Koray Dag ein bekanntes Gesicht verpflichtet. Der 19-jährige Offensivspieler kommt vom Drittligisten SC Verl zurück zum SCP07. Bereits von 2017 bis 2022 war der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler beim PaderNachwuchs in der U15 bis zur U19 aktiv. Als U19-Spieler kam er in der vergangenen Saison bereits zu Einsätzen in der U21."

Der junge Stürmer war im Sommer zum SC Verl gewechselt, konnte sich aber nicht dauerhaft für den Drittliga-Kader empfehlen. Lediglich zu Saisonbeginn stand er dreimal im Spieltagskader und kam einmal zu einem Kurzeinsatz. Danach wurde Dag dauerhaft in der U21 eingesetzt, die im Sommer in die Westfalenliga aufgestiegen war. Mit 12 Treffern in 15 Spielen ist Dag der mit Abstand beste Torschütze der Verler Reserve. >>> alle Wintertransfers in der Oberliga Westfalen