Sascha Mölders lockt den nächsten Ex-Löwen zum TSV Landsberg Helmbrecht kommt aus Burghausen

Landsberg - Transfer-Coup des TSV Landsberg: Der Bayernliga-Vierte hat Stürmer Nicholas Helmbrecht verpflichtet. Der 27-jährige Ex-Löwe kommt von Regionalligist Wacker Burghausen zur Truppe der Spielertrainer Sascha Mölders und Mike Hutterer. Der nächste Hochkaräter für das große Ziel Aufstieg! Der erfahrene Außenstürmer ist genau der Spielertyp, den die Landsberger noch gesucht haben. „Der Fokus liegt in der Offensive, wir brauchen in erster Linie jemand für die Außenbahn. Und wenn wir jemand holen, muss er uns sofort helfen und verstärken“, kündigte Manager Jürgen Meissner im Interview an. „Es muss einer sein, der gleich von Anfang an spielt, einer für die Stammformation.“

Ob der 27-Jährige tatsächlich gleich ein Startelfkandidat sein wird, bleibt abzuwarten. Nach einem Kreuzbandriss im Training im Januar 2022 musste Helmbrecht das gesamte Jahr 2022 pausieren. Jetzt will er den Neuanfang am Lech unter Sascha Mölders wagen. Der gebürtige Münchner hat 102 mal in der Regional- und 47 Mal in der Bayernliga sowie 55 mal für 1860 und Unterhaching in der U19- und U17-Bundesliga gespielt.