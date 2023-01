Rudi und das Wunder vom Bolzplatz: Bei ihm kickten Stars wie Robert Glatzel oder Albion Vrenezi Bei „buntkicktgut“ geht es um viel mehr als nur den Sieg

Rückblick: Heid arbeitete Mitte der 90er-Jahre zunächst ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim in Aubing. Später kümmerte er sich in einer Gemeinschaftsunterkunft am Harras um 150 Kinder und Jugendliche. „Ich habe mit engagierten Kollegen erkannt, dass wir sie über den Fußball am besten erreichen können“, erzählt Heid. „Mit diesem Medium lassen sich unterschiedliche Nationen und Kulturen zu einem Team, zu einer kleinen Fußball-Gang, zusammenschweißen.“ Über 50 Flüchtlingsheime schrieb Heid damals an – mit der Empfehlung, auch ein Fußball-Team zu gründen. 1997 entstand daraus die erste Straßenfußballliga für Flüchtlingseinrichtungen. Eigentlich war es nur als kurzlebiges Projekt für eine Sommersaison gedacht. Aber Heid, der jahrelang in der Stadt- und Sozialgeografie arbeitete, erkannte schnell, welches Potenzial in diesem Ansatz lag. Er weitete die Flüchtlingsarbeit auf die Stadtteilarbeit aus.

München – Es wird gezaubert. Ein Doppelpass, ein Schuss ins linke Eck. Und alle rasten aus. Nicht bei einem Spiel der Weltmeisterschaft. Nein, viel wichtiger, die Harras Ladies haben gerade getroffen. Auf der Tribüne steht nicht Gianni Infantino im Anzug, an der Seitenlinie steht Rüdiger Heid – Jeanshose, schwarze Trainingsjacke. In keinem temperierten Stadion in Katar, sondern in der Görzerhalle in München. „Das ist unsere legendäre Halle“, sagt Heid, Chef und Gründer der interkulturellen Straßenfußballliga „buntkicktgut“: „Hier werden Legenden geboren.“ Dann eilt er zu den nächsten Teams, gleich spielen die Kieferngarten Allstars und die Brancos.

Im Dezember 2021 sitzen Ünal Tosun und Albion Vrenezi in einem Café auf der Schwanthalerhöhe. Nur wenige hunderte Meter von der buntkicktgut-Zentrale entfernt. Die Penne Westend sei damals schon legendär gewesen, erzählen sie. Vrenezi wurde im Kosovo geboren, merkte auch als kleines Kind, dass etwas nicht stimmte, als er nicht mehr draußen spielen durfte. Im Alter von vier Jahren zog er mit seiner Mutter und dem Bruder weg vom Krieg nach München. Ein paar Jahre später fragte ihn sein Freund Murat in der Schule, ob er nicht auch Straßenfußball spielen möchte: „Er meinte: ´Du bist gut, komm zu uns!´ So hat alles angefangen.“ Vrenezi lernte seine meisten Freunde bei buntkicktgut kennen. Alle hatten eine ähnliche Vorgeschichte: „Manche hatten nicht viel, aber wir alle hatten den Fußball.“ Tosun sagt: „Wenn man nach Deutschland kommt und vielleicht noch nicht so gut integriert ist, findet man bei Rudi einen Unterschlupf.“

Als Kinder spielten Vrenezi und Tosun auf den Bolzplätzen Münchens zusammen. 15 Jahre später kickten sie wieder gemeinsam, aber im Olympiastadion, für Türkgücü München, in der 3. Liga. Doch Türkgücü, der aufstrebende Verein mit großen Zielen war noch nicht bereit für den Profifußball, musste Insolvenz anmelden. Ein Jahr später spielt Tosun wieder für Türkgücü, in der Regionalliga. Vrenezi hat sich 1860 angeschlossen.

Bei ihm funkeln heute noch die Augen, wenn er sich an seine Zeit bei buntkicktgut erinnert. Der heute 29-Jährige ging auf die Carl-von-Linde-Realschule. Er musste damals nur einmal über die Ampel „und schon war ich bei Rudi. Es war nicht einfach nur kicken und dann ging es wieder nach Hause. Wir haben auch abends geschaut, ob bei Rudi im Büro noch Licht gebrannt hat. Und das Licht hat eigentlich immer gebrannt. Da hat man schon von der Straße gesehen: Rudi ist da.“

Heid ist auch Mitte Dezember dieses Jahres da, er sitzt in seinem Büro, der Kommandozentrale. An den Wänden hängen Trikots von Spielern, die er früher in München trainierte und die mittlerweile Profis sind. Und ein Bild mit Pelé. Einen Raum weiter füllt eine Stadtkarte von München nahezu die gesamte Wand. Stecknadeln zeigen an, wo es überall in München Bolzplätze gibt. „Pro Woche bewegen wir weit über 1000 Kinder und Jugendliche alleine in München“, sagt Heid. Von der U11 bis zur Ú17 gibt es verschiedene Ligen, die Spieltage sind am Wochenende. Für jeden Spieltag gibt es einen Tagessiegerpokal, die besten Teams können sich für die Champions League am Ende jeder Saison qualifizieren.

Doch die Arbeit geht weit darüber hinaus. „Zum Konzept gehört, dass feste Strukturen entstehen. Die Kinder brauchen Orientierung und Bezugspersonen“, sagt Heid. Zahlreiche „School- und Streetfootballworker“ sind auf die Stadtviertel verteilt. Immer mehr Schulen fragen für Pausentraining oder Nachmittagsbetreuung an. „Probleme, die im Klassenzimmer, auf dem Pausenhof oder in den sozialen Medien entstehen, können durch den Fußball mit unserem Konzept aufgefangen werden“, sagt Heid. Ein Konzept, das mittlerweile auch an Standorten wie Berlin, Ludwigshafen oder Hamburg angeboten wird. Heid beschäftigt sechs Koordinatoren, eine Mitarbeiterin in der Verwaltung, fünf Azubis, sechs Praktikanten und acht Bundesfreiwilligendienstler.

