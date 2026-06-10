Relegation: SV Millingen gleicht zweimal aus, TV Kaldenhausen legt vor

Die Hinspiele der Relegation in Moers haben in beiden Runden noch keine Entscheidung gebracht. Im Duell um den Aufstieg in die Kreisliga A beziehungsweise den Klassenerhalt von SV Millingen trennten sich 1. FC Lintfort II und Millingen 2:2. Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga B gewann TV Kaldenhausen knapp gegen TuS Borth II. In dieser Runde hatte zuvor ein Verzicht für eine veränderte Ausgangslage gesorgt - mehr hier!
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1. FC Lintfort II hat gegen SV Millingen zweimal geführt, aber keinen Vorsprung ins Rückspiel mitgenommen. Leon Haliti brachte den A-Liga-Anwärter vor 300 Zuschauern mit 1:0 in Führung (59.), ehe Steven Schön für Millingen ausglich (65.). Nur fünf Minuten später traf Haliti erneut zum 2:1 (70.), doch direkt nach dem eigenen Tor schwächte sich Lintfort II selbst: Musa Sidibeh sah wegen Meckerns Gelb-Rot (70.). In Überzahl drängte Millingen auf den Ausgleich und belohnte sich spät durch Maximillian Pullich, der zum 2:2-Endstand traf (87.). Damit bleibt vor dem Rückspiel alles offen.
TV Kaldenhausen hat im Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga B vorgelegt, die Entscheidung aber ebenfalls vertagt. Gegen TuS Borth II erwischte Kaldenhausen den besseren ersten Durchgang und führte nach Treffern von Oubaida Darkaoui (17.) und Dario Ferrarello (41.) mit 2:0. Noch vor der Pause brachte Justin Schraven Borth II jedoch wieder heran (44.), sodass der Rückstand für die Gäste überschaubar blieb. Nach dem Seitenwechsel fiel vor 200 Zuschauern kein weiterer Treffer mehr. Kaldenhausen nimmt damit einen knappen Vorsprung mit, Borth II bleibt für das Rückspiel aber in Schlagdistanz.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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