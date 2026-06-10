Relegation: SV Millingen gleicht zweimal aus, TV Kaldenhausen legt vor

Der SV Millingen nimmt ein 2:2 mit. – Foto: Sven Hanisch

Die Hinspiele der Relegation in Moers haben in beiden Runden noch keine Entscheidung gebracht. Im Duell um den Aufstieg in die Kreisliga A beziehungsweise den Klassenerhalt von SV Millingen trennten sich 1. FC Lintfort II und Millingen 2:2. Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga B gewann TV Kaldenhausen knapp gegen TuS Borth II. In dieser Runde hatte zuvor ein Verzicht für eine veränderte Ausgangslage gesorgt - mehr hier!

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