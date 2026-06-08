Relegation Niederrhein 2026: alle Spiele, Termine und Paarungen

Die große Übersicht von FuPa Niederrhein zur Relegation 2026. – Foto: FuPa

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt es nach der regulären Saison 2025/26 wieder Entscheidungsspiele und übliche Auf- und Abstiegs-Relegationen. Wie die Relegation läuft, wo die Entscheidungsspiele stattfinden und alle weiteren Informationen wie Paarungen, Liveticker, Ergebnisse, Spielorte und mehr gibt es in dieser großen FuPa-Übersicht, die regelmäßig aktualisiert wird.

Die Relegation / die Entscheidungsrunde werden innerhalb von zwei, maximal drei Wochen durchgezogen. Deshalb haltet FuPa Niederrhein tagtäglich im Blick, um über jede Änderung informiert zu sein. FuPa wird darüber hinaus versuchen, von so vielen Sportplätzen wie möglich live zu berichten. Abonniert dazu am besten schon unseren YouTube-Kanal für Livestreams!

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