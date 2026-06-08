Die große Übersicht von FuPa Niederrhein zur Relegation 2026. – Foto: FuPa
Relegation Niederrhein 2026: alle Spiele, Termine und Paarungen
Relegation am Niederrhein 2026: alle Spiele, Termine, Ergebnisse, Liveticker und mehr findet ihr in der großen Übersicht von FuPa Niederrhein. Stand: 8. Juni 2026.
von André Nückel · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser
Im Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt es nach der regulären Saison 2025/26 wieder Entscheidungsspiele und übliche Auf- und Abstiegs-Relegationen. Wie die Relegation läuft, wo die Entscheidungsspiele stattfinden und alle weiteren Informationen wie Paarungen, Liveticker, Ergebnisse, Spielorte und mehr gibt es in dieser großen FuPa-Übersicht, die regelmäßig aktualisiert wird.
Die Relegation / die Entscheidungsrunde werden innerhalb von zwei, maximal drei Wochen durchgezogen. Deshalb haltet FuPa Niederrhein tagtäglich im Blick, um über jede Änderung informiert zu sein. FuPa wird darüber hinaus versuchen, von so vielen Sportplätzen wie möglich live zu berichten. Abonniert dazu am besten schon unseren YouTube-Kanal für Livestreams!
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- Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.
- Fragen und Hinweise bitte jederzeit an fupa@rp-digital.de melden.
- Die Paarungen sind interaktiv hinterlegt: Klickt ihr auf die entsprechende Paarung / Logos, landet ihr direkt beim Liveticker samt Spielbericht.
- Jeder FuPaner, der ein Relegationsspiel ausführlich tickert, erhält pro Spiel 30 Prämienpunkte extra. Dafür im Anschluss an die Partie einfach kurz eine E-Mail an fupa@rp-digital.de schicken.
- Hinweis: In Zweier- und Dreierrunden hat immer das Team Heimrecht, das zuerst genannt ist. Sollte es einen Ausweichplatz geben, wird dieser Platz entsprechend erwähnt.
- Stand des Textes: 8. Juni 2026, 13 Uhr - die Redaktion von FuPa Niederrhein aktualisiert fortlaufend!
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Relegation zur Landesliga
Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern in die Landesliga aufsteigen dürfen.
- Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)
- Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)
Gruppe 1
Hinweis: Die Paarungen der Spiele 2 und 3 entscheiden sich erst nach dem ersten Spiel.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Gruppe 2
Hinweis: Die Paarungen der Spiele 2 und 3 entscheiden sich erst nach dem ersten Spiel.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Reihenfolge der Spiele 2 und 3:
- Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
- Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.
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Entscheidungsrunden vor Teilnahme an der Bezirksliga-Relegation
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
- Gruppe 1: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle.
- Gruppe 2: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
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Abstiegs-Relegation der Bezirksliga
In drei vor der Saison ausgelosten Paarungen werden drei zusätzliche Absteiger in die Kreisliga A ermittelt; die Sieger halten nach Hin- und Rückspiel die Liga.
Hinweis: Die Paarung 3 kann sofort loslegen, da hier die Teilnehmer nicht erst in der Entscheidungsrunde ermittelt werden müssen.
Paarung 1: Bezirksliga 2 - Bezirksliga 3
Der 1. FC Viersen wartet auf den Sieger aus den Entscheidungsspielen zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg.
Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Spieltext - FC Viersen
Paarung 2: Bezirksliga 1 - Bezirksliga 6
Arminia Lirich wartet als Vertreter der Bezirksliga 6 auf den Gegner der Bezirksliga 1.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Arm. Lirich -
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Spieltext - Arm. Lirich
Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
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Relegation in Duisburg, Dinslaken, Mülheim
- Aufstieg in die Kreisliga A: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, entfällt diese Relegation. Bleibt es bei drei Bezirksliga-Absteigern, würden der SV Beeckerwerth und der Dümptener TV als Kreisliga-B-Vizemeister einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ausspielen.
Di., 16.06.2026, 18:30 Uhr
Spieltext Beeckerwerth - Dümpten
Rückspiel folgt.
- Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, müssen insgesamt neun Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dann gäbe es eine Relegation der Tabellen-14. - das wären der SV Genc Osman Duisburg III und TuRa 88 Duisburg II.
Offizielle Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Düsseldorf
- Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
- Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 13:00 Uhr
- Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.
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Relegation in Grevenbroich-Neuss
- Relegation zur Kreisliga A: Die Tabellendritten spielen eine Relegation aus, sollte VdS Nievenheim nicht aus der Bezirksliga absteigen. Das ist wegen des Abbruchs beim CfR Links, wie erwähnt, in der Klärung. In Wartestellung: SSV Delrath und TSV Norf II.
Offizielle Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Relegation zur Kreisliga B: Gleiches Spiel in der Kreisliga C: Hier warten Trabzonspor Dormagen und die Sportfreunde Vorst II auf die Endplatzierung von VdS Nievenheim.
Offizielle Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Kempen-Krefeld
- Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Offizielle Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Offizielle Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Kleve-Geldern
- Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
- Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
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Relegation in Moers
- Relegation um Startplatz in der Kreisliga A: Der SV Millingen als Tabellen-15. der Kreisliga A und der 1. FC Lintfort II als Dritter der Kreisliga B kämpfen um den letzten Startplatz in der Kreisliga A.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Relegation um Startplatz in der Kreisliga B: Der SV Haesen-Hochheide als Tabellen-15. der Kreisliga B und die beiden Vizemeister der Kreisliga C - TuS Baerl und TV Kaldenhausen - duellieren sich um den letzten Startplatz in der Kreisliga B.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Mönchengladbach-Viersen
- Abstiegs-Relegation Kreisliga B: Die Tabellenzwölften der Kreisliga B hätten eigentlich noch einen zusätzlichen Absteiger ausspielen müssen. Da aber der 1. FC Viersen II für die kommende Saison verzichtet, entfällt diese Partie.
- Entscheidungsrunde um Aufstieg: Eintracht Gladbach und Rot-Weiß Venn II mussten in einer Entscheidungsrunde den sechsten Aufsteiger in die Kreisliga B ermitteln. Eintracht Gladbach setzte sich durch:
Do., 04.06.2026, 13:00 Uhr
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Relegation in Oberhausen-Bottrop
- Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Sollte Arminia Lirich die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt verlieren, steigen die Tabellen-17. der Kreisliga B direkt ab. Andernfalls, bei Klassenerhalt von Lirich, hält Oberhausen 78 die Liga. Eine Relegation gibt es nicht, weil in Gruppe 2 zwei Klubs zurückgezogen haben.
- Relegation zur Kreisliga B: Die beiden Vizemeister der Kreisliga C - Schacht 11 Bottrop und SG Oberhausen - ermitteln einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga B.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Rees-Bocholt
- Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Remscheid-Solingen
- Abstiegs-Relegation in der Kreisliga A: Sollten der SSV Berghausen oder die die SG Hackenberg die Relegation gegen den 1. FC Viersen und aus der Bezirksliga absteigen, gäbe es fünf Kreisliga-A-Absteiger in Summe. Das würde bedeuten, dass Bergisch Born III und der GSV Langenfeld II in einer Relegation einen fünfte Absteiger ausspielen müssten. Halten Berghausen oder Hackenberg dagegen die Klasse, fiele die Relegation der Tabellen-15. der beiden A-Ligen aus und beide schaffen den Ligaverbleib.
- Eine vorsorgliche Relegation wäre sinnvoll, da ansonsten bis zum 28. Juni gespielt werden müsste.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
- Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B: Sollten der SSV Berghausen oder die die SG Hackenberg die Relegation gegen den 1. FC Viersen und aus der Bezirksliga absteigen, gäbe es neun Kreisliga-B-Absteiger in Summe. Das würde bedeuten, dass der BV Remscheid II und der FC Remscheid in einer Relegation einen neunten Absteiger ausspielen müssten. Halten Berghausen oder Hackenberg dagegen die Klasse, fiele die Relegation der Tabellen-16. der beiden b-Ligen aus und beide schaffen den Ligaverbleib. Funfakt: Alle acht zurückgezogenen Mannschaften sind Rückzieher.
Ansetzung der Spiele fehlt noch.
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Relegation in Wuppertal-Niederberg
- Relegation zur Kreisliga B: Die Tabellendritten der Kreisliga C ermitteln einen fünften Aufsteiger - das sind FC Rot-Weiß Heiligenhaus II und Grün-Weiß Wuppertal II.
Mi., 10.06.2026, 20:00 Uhr So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
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Relegation um U15-Niederrheinliga-Meisterschaft
- Relegation um Aufstieg in die Regionalliga West der C-Junioren + Meisterschaft in der C-Jugend-Niederrheinliga: Die beiden Niederrheinliga-Gruppensieger SuS Dinslaken und VfB 03 Hilden kämpfen um die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg.
Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
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Relegation der Frauen
- Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
- Abstiegs-Relegation in der Landesliga: Die Tabellen-Elften ermitteln einen zusätzlichen Absteiger - Siegfried Materborn und FV Mönchengladbach.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
- Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
- Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga: Die Tabellen-Neunten ermitteln noch zwei weitere Absteiger - BV Gräfrath gegen SC Hardt und SpVgg Steele und Hemdener SV.
Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
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Qualifikationsrunden der Junioren
>>> So läuft die Quali zur A-Junioren-Niederrheinliga
>>> So läuft die Quali zur B-Junioren-Niederrheinliga
>>> So läuft die Quali zur C-Junioren-Niederrheinliga
>>> So läuft die Quali Zur Grenzlandliga
>>> So läuft die Quali zur Sonderliga G/N, M/V, K/K
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Duisburg
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Düsseldorf
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Essen
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Kempen-Krefeld
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Mönchengladbach-Viersen
>>> So läuft die Quali zur Leistungsklasse in Solingen
>>> So läuft die Quali zur Bergischen Leistungsklasse
Das ist die Quali bei den Juniorinnen
>>> So läuft die Quali zur U17-Juniorinnen-Niederrheinliga
>>> So läuft die Quali zur U15-Junirinnen-Leistungsklasse
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Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
- 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
- 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
- 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr
Weitere Termine - falls erforderlich
- Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
- Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
- Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr
Die Spiele müssen nicht zwangsweise am Mittwoch oder Sonntag stattfinden, das haben die Ansetzungen der vergangenen Spielzeit gezeigt.
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Drei Konstellationen bei Entscheidungsspielen möglich
Für Entscheidungsrunden gibt es genau drei mögliche Konstellationen:
- Zwei Teams, die punktgleich sind: Hin- und Rückspiel. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich sein, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt.
- Drei Teams, die punktgleich sind: Dann gibt es eine Dreierrunde - jeder spielt einmal gegen jeden und hat sonach zwei Spiele (jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel). Der FVN erklärt: "Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit der besseren Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren, bei gleicher Tordifferenz mit der Anzahl der mehr geschossenen Tore, ist der Sieger der Entscheidungsrunde. Sollten vor dem dritten Spiel die beiden beteiligten Mannschaften punkt- und torgleich stehen und sich nur unter diesen beiden Mannschaften der Sieger der Entscheidungsrunde befinden, wird dieses dritte Spiel bei einem unentschiedenen Ausgang um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt. Stehen am Ende der Runde alle drei Mannschaften punkt- und torgleich, wird die Runde nach § 55 SpO wiederholt. Es wird ein Spiel ausgelost und bis zur Entscheidung gespielt. Der Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) scheidet aus und die dritte Mannschaft spielt gegen den Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) bis zur Entscheidung."
- Bei vier oder mehr punktgleichen Teams: In diesem Fall gibt es eine K.o.-Runde, die ausgelost wird. Da in diesem Fall die Punkte nicht entscheidend sind, spielt auch die Tordifferenz keine Rolle. Es wird in jedem Spiel bis zum bitteren Ende (sprich, falls notwendig, Verlängerung mit 2x15 Minuten und Elfmeterschießen) gespielt.
Hinweis: FuPa berichtet wie immer ausführlich über die Relegation und wird so viele Spiele wie möglich live auf dem Portal abbilden. Alle Relegationsspiele findet ihr bis spätestens Dienstagmittag auf unserer Seite (mitunter sind die Ansetzungen abhängig von den Fußballkreisen). Gibt es Rückfragen, Hinweise oder fehlende Spiele: Schreibt uns bitte eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.