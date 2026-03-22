So läuft der Auf- und Abstieg in den Essener Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Essen für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf-und Abstieg in den Essener Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Essen.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Meister der beiden A-Ligen steigen auf Alle Essener Bezirksliga-Teams spielen in Gruppe 6, so dass es hier maximal zu vier Absteigern in den Kreis kommen kann. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung an vielen Stellen der Auf- und Abstiegsregelung auf Kreisebene. Keinen Einfluss jedoch hat die Zahl der Bezirksliga-Absteiger auf den Aufstieg in den beiden Gruppen der Kreisliga A. Hier steigt jeweils der Meister der beiden Ligen in die Bezirksliga auf, auch vom möglichen erweiterten Aufstieg profitiert der Kreis Essen in diesem Jahr nicht.

Abstiegs-Relegation in Kreisliga A und B möglich Beim Abstieg aus der Kreisliga A kommen dann aber die Bezirksliga-Absteiger ins Spiel. Bleibt der Kreis ohne Absteiger in der Bezirksliga, so müssen nur insgesamt vier Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen, also zwei je Gruppe. Mit jedem Absteiger in der Bezirksliga kommt dann auch einer in der Kreisliga A hinzu. Würde es also auf Bezirksebene vier Absteiger aus Essen geben, müssten insgesamt acht Teams aus der Kreisliga A runter, also vier je Gruppe. Das hat auch zur Folge, dass es bei den ungeraden Absteigerzahlen zu Entscheidungsspielen um den Abstieg kommen würde. Steigt also ein Bezirksligist ab, so müssen die beiden Drittletzten diese Spiele zur Ermittlung eines fünften Absteigers bestreiten. Erwischt es drei Bezirksligisten, so müssen die beiden Viertletzten einen siebten Absteiger ermitteln. In Gruppe 1 der Kreisliga A steht der Bader SV nach Rückzug bereits als Absteiger fest. Weit übersichtlicher sieht es beim Aufstieg in der Kreisliga B aus. Hier steigen in allen Konstellationen insgesamt sechs Mannschaften in die Kreisliga A auf, also zwei je Gruppe. Beim Abstieg aus der Kreisliga B ist es ebenfalls so, dass es mindestens vier Absteiger gibt, und für jeden Bezirksliga-Absteiger auch ein weiteres Team in die Kreisliga C absteigen muss. Sicher abgestiegen sind demnach zunächst nur die Schlusslichter der Tabelle. In vier von fünf möglichen Fällen ist hier aber eine Abstiegs-Relegationsrunde erforderlich. Ohne Bezirksliga-Absteiger ermitteln die Vorletzten der drei Gruppen einen vierten Absteiger, bei einem Absteiger in der Bezirksliga einen vierten und fünften. Nur dann, wenn genau zwei Teams aus der Bezirksliga absteigen, entfällt diese Runde, es steigen zwei Teams je Gruppe ab. Ab drei Bezirksliga-Absteigern aus Essen müssen die drei Drittletzten der Kreisliga B diese Runde bestreiten, um einen siebten oder im Extremfall noch einen achten Absteiger auszumachen.