Bezirksliga 1: So kam es zum Abbruch zwischen Meerbusch II und Links

Ronny Kockel kann den Spielabbruch am Sonntag nicht nachvollziehen. – Foto: VfR Fischeln

In Bezirksliga, Gruppe 1 ist am letzten Spieltag die Entscheidung um Platz zwei, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigt, zugunsten des MSV Düsseldorf gefallen. Ebenso sollte sich eigentlich entscheiden, wer sich noch in die Abstiegs-Relegation rettet und wer den Gang in die Kreisliga A antreten muss. Der VdS Nievenheim machte seine Hausaufgaben und gewann mit 4:2 beim Lohausener SV. Doch das hilft nur, wenn der CfR Links seine Partie beim TSV Meerbusch II nicht erfolgreich bestreitet, weil die Düsseldorfer den direkten Vergleich gegen Nievenheim gewonnen haben. Doch Links beendet den Sonntag nicht einmal mit einem Ergebnis, die Partie beim TSV II wurde am Sonntagnachmittag abgebrochen.

Auf die Frage, was denn bei der Partie beim bereits feststehenden Absteiger in Meerbusch vorgefallen sei, antwortete TSV-Trainer Ronny Kockel: "Das weiß ich selbst nicht so genau." Fakt ist, dass Schiedsrichter Christoph Persch nach gut einer Viertelstunde einen Elfmeter für die Düsseldorfer verhängte, der aus der Sicht Kockels so mehr als diskutabel war. Das tat er dann auch kund. "Ich habe den Schiedsrichter zu keinem Zeitpunkt beleidigt, nur gesagt, er solle doch anständig pfeifen", beteuert der Coach und fügt an, dass auch neutrale Zuschauer aus dem Nievenheimer Lager die Wortwahl vernommen hätten. Unmittelbar danach sah Kockel dann die Ampelkarte - und verstand die Welt nicht mehr.

Verweis von der Sportanlage nach Gelb-Rot

Das alles bedeutet per se aber längst noch keinen Spielabbruch. "Der Schiedsrichter hat mir dann gesagt, ich müsse nicht nur den Inneraum, sondern gleich die Sportanlage verlassen. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das mit Sicherheit nicht tun werde", sagte Kockel, der sich zunächst hinter die Spielfeldbegrenzung stellte, sich danach auf der Anlage noch hinter einen Zaun begab. Das alles reichte dem Unparteiischen nicht aus, der nach dem Einsetzen des Stopp-Konzeptes daraufhin die Partie abbrach - der verhängte Elfmeter wurde beim Stand von 0:0 nicht mehr ausgeführt.