Holt euch jetzt Euer persönliches WM-Trikot von Hanna Sport & FuPa Ihr wollt im kommenden Sommer nicht nur einfach die WM schauen, sondern dabei auch stylisch aussehen? Dann könnt ihr Euch zum Top-Preis auch gleich mehrere WM-Shirts von Sport Hanna und FuPa Niederrhein bestellen. Was ihr dafür tun müsst. von Sascha Köppen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Für weniger als 15 Euro erhaltet ihr Euer individuelles Trikot mit FuPa-Logo. – Foto: Hanna Sport

Wenn in den Läden die Deutschlandflaggen auf Produkten wieder zunehmen, wenn auf den Schulhöfen die ersten Fußballbilder gesammelt werden - dann weiß der Fußballfan: Es steht ein großes Turnier vor der Tür. In diesem Fall wird die WM 2026 so groß wie nie ein Turnier zuvor, werden doch insgesamt 104 Partien in Kanada, den USA und Mexiko angepfiffen, ehe der neue Weltmeister feststeht - immerhin mal wieder im Sommer. Und damit die Vorfreude kaum einen Monat vor Turnierbeginn für Euch noch größer wird, haben Sport Hanna und FuPa Niederrhein eine besondere Trikotaktion für alle Fußballbegeisterten ins Leben gerufen.

WM-Feeling mit persönlicher Note zum unglaublichen Preis >>> Hier geht es direkt zur Bestellung Dabei treten wir den Beweis an, dass ein gutes Fußballtrikot mit Eurer persönlichen Note nicht teuer sein muss. Denn ihr könnt Euch ab sofort Euer persönliches, echtes JAKO-Trikot mit dem Branding Eurer Lieblings-Nation, Eurem Namen, Spitznamen oder dem Eures Lieblingsspielers auf dem Rücken und Eurer Wunschnummer personalisieren, dazu bekommt ihr das Ganze noch im schicken FuPa-Style - und das Beste ist: Ihr bezahlt für das komplett individuelle Trikot gerade einmal 14,99 Euro. Ist das ein Wort? Das ist ein Wort! Das kostet Euch bei Eurem Profiklub in der Bundesliga schon der Namensflock auf dem Rücken. Aus 18 Varianten auswählen Insgesamt stehen Euch dafür 18 verschiedene Trikot-Varianten von 16 der teilnehmenden Nationen zur Verfügung, zwischen denen ihr auswählen könnt. Die Bestellung über die Links in diesem Text ist ab sofort möglich, das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht! Wenn ihr also im gemeinsamen Look die WM-Spiele verfolgen wollt, eine Mini-WM organisiert oder die Trikots einfach so geil findet wie wir, dann zögert nicht zu lange.