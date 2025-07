Neue FuPa-Kanäle auf WhatsApp - so könnt ihr beitreten

Die Redaktion von FuPa Niederrhein löst ihre bisherige WhatsApp-Community auf und steigt auf öffentliche Kanäle um. Was sich ändert, wie ihr beitreten könnt und welche Kanäle es gibt.

Warum der Wechsel von der Community auf Kanäle

In den vergangenen beiden Jahren hat euch die Redaktion von FuPa Niederrhein die neuesten Nachrichten über eine sogenannte "WhatsApp-Community" bereitgestellt. Das Community-Format hat allerdings zwei große Schwächen: Nutzer können nur beitreten, wenn sie den Link haben, und außerdem landen alle Nutzer automatisch in einer anonymen großen Gruppe, in der sie vielleicht Nachrichten für den gesamten Niederrhein erhalten, die sie gar nicht konsumieren möchten.