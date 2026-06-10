 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation: Team verzichtet & steigt freiwillig - Absteiger gerettet

Relegation in Moers: Weil der SV Haesen-Hochheide freiwillig verzichtet und deshalb absteigt, hält Viktoria Birten doch noch die Klasse.

von André Nückel · Heute, 20:51 Uhr · 0 Leser
Hält die Liga: Viktoria Birten.
Hält die Liga: Viktoria Birten. – Foto: Greta Engels

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Kreisliga B Moers
Aufstieg KL B Moers
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SV Hochheide
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In der Relegation zur Kreisliga B Moers hat es kurzfristig eine Änderung gegeben: Aus einer Dreierrunde wird eine Entscheidungsrunde um den Aufstieg zwischen dem TuS Borth II und dem TV Kaldenhausen. Der Hintergrund: Der SV Haesen-Hochheide hat noch zurückgezogen, deshalb jubelt auch Viktoria Birten.

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Heute, 19:30 Uhr
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Am Mittwochabend tragen TV Kaldenhausen und die Borth-Reserve das Hinspiel aus. Ein Rückspiel war zunächst nicht geplant, aber das liegt am Rückzug von Haesen-Hochheide. Zum zweiten Mal in Folge entscheidet sich der Klub für einen freiwilligen Abstieg eine Klasse tiefer; 2025 belegte der Verein sogar einen starken einstelligen Platz in der Kreisliga A.

Haesen-Hochheide startet in der Kreisliga C neu

Doch nach dem letzten Spieltag hat der Verein die Nachricht kundgetan und erklärt, freiwillig zu verzichten und in der Kreisliga C neu zu starten. Deshalb hält auch Viktoria Birten die Klasse und steigt nicht aus der Kreisliga B ab.

Das sind Entwicklungen, die es im Fußballkreis Moers zuletzt häufiger gegeben hat und die in diesem Fall gleich mehrere Mannschaften freuen dürften. Immerhin verschwindet auch der vermeintlich stärkere B-Ligist aus der Relegation der beiden C-Ligisten.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Moers

Die Abschlusstabelle der Kreisliga B Moers

Tabelle
1. MSV Moers (Auf) 32 28-1-3 116:46 85
2. SV Budberg III 32 23-5-4 121:41 74
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3. 1. FC Lintfort II 32 23-2-7 119:46 71
_____
4. TuS Borth 32 21-3-8 154:68 66
5. TV Asberg II 32 19-7-6 122:54 64
6. FC Rumeln-Kaldenhausen (Ab) 32 19-5-8 129:74 62
7. Rumelner TV II 32 20-2-10 108:81 62
8. OSC Rheinhausen (Ab) 32 16-3-13 78:69 51
9. TV Kapellen 32 14-1-17 67:67 43
10. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III 32 11-3-18 55:107 36
11. SV Alemannia Kamp 32 10-3-19 72:95 33
12. FC Rot-Weiß Moers 32 8-6-18 53:117 30
13. SSV Lüttingen II (Auf) 32 8-3-21 49:113 27
14. TuS Asterlagen II 32 7-5-20 60:119 26
15. SV Millingen II 32 5-5-22 35:109 20
16. SV Viktoria Birten 32 4-1-27 60:133 13
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17. SV Haesen-Hochheide zg. (Ab) 32 7-3-22 53:112 24
18. SV Orsoy zg. (Ab) 0 0-0-0 0:0 0

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