Relegation: Team verzichtet & steigt freiwillig - Absteiger gerettet

Hält die Liga: Viktoria Birten. – Foto: Greta Engels

In der Relegation zur Kreisliga B Moers hat es kurzfristig eine Änderung gegeben: Aus einer Dreierrunde wird eine Entscheidungsrunde um den Aufstieg zwischen dem TuS Borth II und dem TV Kaldenhausen. Der Hintergrund: Der SV Haesen-Hochheide hat noch zurückgezogen, deshalb jubelt auch Viktoria Birten.

Am Mittwochabend tragen TV Kaldenhausen und die Borth-Reserve das Hinspiel aus. Ein Rückspiel war zunächst nicht geplant, aber das liegt am Rückzug von Haesen-Hochheide. Zum zweiten Mal in Folge entscheidet sich der Klub für einen freiwilligen Abstieg eine Klasse tiefer; 2025 belegte der Verein sogar einen starken einstelligen Platz in der Kreisliga A.

Haesen-Hochheide startet in der Kreisliga C neu

Doch nach dem letzten Spieltag hat der Verein die Nachricht kundgetan und erklärt, freiwillig zu verzichten und in der Kreisliga C neu zu starten. Deshalb hält auch Viktoria Birten die Klasse und steigt nicht aus der Kreisliga B ab.