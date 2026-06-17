Relegation: Hackenberg schlägt Viersen, Lirich dreht gegen Nievenheim

Die Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga ist mit zwei Heimsiegen gestartet. SG Hackenberg hat sich gegen 1. FC Viersen durch ein 1:0 einen knappen Vorteil für das Rückspiel am Sonntag verschafft. Parallel drehte DJK Arminia Lirich die Partie gegen VdS Nievenheim und gewann durch zwei späte Treffer mit 3:1. Damit stehen Viersen und Nievenheim am Sonntag unter Zugzwang.
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Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.
Wegen Punktgleichheit mussten die SG Hackenberg und der SSV Berghausen in die Entscheidungsrunde, die Hackenberg gewonnen und hat und nun auf den 1. FC Viersen trifft.
SG Hackenberg hat nach dem Erfolg gegen Berghausen auch den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen 1. FC Viersen reichte der Mannschaft von Zdenko Kosanovic ein Treffer von Leon Michael Sierant, der in der 54. Minute das 1:0 erzielte. Viersen blieb insgesamt zu harmlos und muss sich im Rückspiel am Sonntag deutlich steigern, um den Abstieg noch abzuwenden. Für Hackenberg ist damit zwar noch nichts entschieden, nach dem knappen Heimsieg geht die Mannschaft aber mit einem wichtigen Vorteil in das zweite Duell.
Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.
DJK Arminia Lirich hat im Hinspiel gegen VdS Nievenheim spät für klare Verhältnisse gesorgt. Nievenheim erwischte durch Nils Jochmann den besseren Start und führte früh mit 1:0 (7.). Lirich antwortete jedoch durch Andre Peters, der per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich (19.). Danach blieb die Partie lange offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zweimal zuschlugen. Eric Salobir traf zum 2:1 (88.), Tim Danel legte in der Nachspielzeit das 3:1 nach (90.+3). Damit nimmt Lirich einen deutlichen Vorsprung mit ins Rückspiel am Sonntag. Nievenheim wird wohl eine starke Kulisse für das Rückspiel aufbieten, denn weitere Mannschaften zittern mit dem Vertreter aus Grevenbroich-Neuss - mehr hier.
Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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