Relegation: Hackenberg schlägt Viersen, Lirich dreht gegen Nievenheim

Arminia Lirich gewinnt spät. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Die Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga ist mit zwei Heimsiegen gestartet. SG Hackenberg hat sich gegen 1. FC Viersen durch ein 1:0 einen knappen Vorteil für das Rückspiel am Sonntag verschafft. Parallel drehte DJK Arminia Lirich die Partie gegen VdS Nievenheim und gewann durch zwei späte Treffer mit 3:1. Damit stehen Viersen und Nievenheim am Sonntag unter Zugzwang.

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

Paarung 1: SSV Berghausen steigt ab, Hackenberg gegen Viersen

Wegen Punktgleichheit mussten die SG Hackenberg und der SSV Berghausen in die Entscheidungsrunde, die Hackenberg gewonnen und hat und nun auf den 1. FC Viersen trifft. SG Hackenberg hat nach dem Erfolg gegen Berghausen auch den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen 1. FC Viersen reichte der Mannschaft von Zdenko Kosanovic ein Treffer von Leon Michael Sierant, der in der 54. Minute das 1:0 erzielte. Viersen blieb insgesamt zu harmlos und muss sich im Rückspiel am Sonntag deutlich steigern, um den Abstieg noch abzuwenden. Für Hackenberg ist damit zwar noch nichts entschieden, nach dem knappen Heimsieg geht die Mannschaft aber mit einem wichtigen Vorteil in das zweite Duell.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr



Weitere Termine - falls erforderlich





Weitere Termine - falls erforderlich Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr

Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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