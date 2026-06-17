Relegation GV-Neuss: Nur der SSV Delrath darf jubeln

Schoss das wichtige dritte Tor für Delrath: Marco Hölzel. – Foto: Marcel Vonden

Die Relegation in Grevenbroich-Neuss wird vorsorglich ausgespielt. Entscheidend bleibt, ob VdS Nievenheim am Sonntag gegen Arminia Lirich den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft. Gelingt Nievenheim das, gibt es zusätzliche Aufsteiger in die Kreisliga A und Kreisliga B. Die Rückspiele der vorsorglichen Runden steigen bereits am Samstag. Nach den Hinspielen hat sich SSV Delrath im Rennen um die Kreisliga A knapp in Vorteil gebracht, während in der Runde zur Kreisliga B noch alles offen ist.

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