Relegation GV-Neuss: Nur der SSV Delrath darf jubeln

Die Relegation in Grevenbroich-Neuss wird vorsorglich ausgespielt. Entscheidend bleibt, ob VdS Nievenheim am Sonntag gegen Arminia Lirich den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft. Gelingt Nievenheim das, gibt es zusätzliche Aufsteiger in die Kreisliga A und Kreisliga B. Die Rückspiele der vorsorglichen Runden steigen bereits am Samstag. Nach den Hinspielen hat sich SSV Delrath im Rennen um die Kreisliga A knapp in Vorteil gebracht, während in der Runde zur Kreisliga B noch alles offen ist.
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SSV Delrath hat im Hinspiel der vorsorglichen Relegation zur Kreisliga A vorgelegt. Gegen TSV Norf II brachte Mike Bertram die Gastgeber mit 1:0 in Führung (14.). Nach der Pause erhöhte Michael Kandora auf 2:0 (51.), ehe Norf II in der 66. Minute den Anschluss erzielte und das Duell wieder öffnete. Marco Hölzel stellte mit dem 3:1 den alten Abstand her (79.), doch die Gäste kamen in der Schlussphase noch einmal auf 2:3 heran (87.). Damit nimmt Delrath zwar einen knappen Vorsprung mit ins Rückspiel, entschieden ist vor Samstag aber noch nichts.
In der vorsorglichen Relegation zur Kreisliga B ist nach dem Hinspiel noch alles offen. Sportfreunde Vorst II erwischte gegen Dormagen Trabzonspor vor 100 Zuschauern den perfekten Start und ging durch Robin Zeller bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Trabzonspor fand jedoch noch im ersten Durchgang die passende Antwort und kam in der 34. Minute zum 1:1. Weitere Treffer fielen nicht, sodass beide Mannschaften mit einer komplett offenen Ausgangslage in das Rückspiel am Samstag gehen. Ob der mögliche Aufstieg am Ende tatsächlich greift, hängt weiter von der Bezirksliga-Entscheidung um VdS Nievenheim ab.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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