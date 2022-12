Regionalliga live: Mittelrhein-Derby, Bocholt und Straelen gefordert In der Regionalliga West kommt es zum Duell zwischen Düren und Aachen. Straelen und Bocholt kämpfen um wichtige Punkte um den Klassenerhalt.

Den 19. und damit vorletzten Spieltag der Regionalliga West im Kalenderjahr 2022 hat der FC Schalke 04 II bereits mit einem Kantersieg gegen die U21 des 1. FC Köln eröffnet. Am Samstag folgen das Derby zwischen dem 1. FC Düren und Alemannia Aachen, der 1. FC Bocholt gastiert zum Keller-Duell bei Fortuna Düsseldorf II, der SV Straelen ist beim 1. FC Kaan-Marienborn gefordert und die U23 von Borussia Mönchengladbach muss zu Rot-Weiß Oberhausen. Parallel könnte der SC Preußen Münster seine Tabellenführung mit einem Sieg gegen den SC Wiedenbrück ausbauen.

Die Reserve des FC Schalke 04 bleibt an den vorderen Plätzen dran, denn schon zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Freitagmittag um 12 Uhr setzten sich die Knappen haushoch mit 5:0 (3:0) gegen den 1. FC Köln II durch. Den Gästen brach das Genick unmittelbar vor dem Seitenwechsel, denn da schlug Königsblau gleich dreimal zu. Auffälligster Akteur war Doppelpacker Soichiro Kozuki. Köln II könnte am Samstag auf einen Abstiegsplatz fallen.

FC Schalke 04 II – 1. FC Köln II 5:0

FC Schalke 04 II: Justin Heekeren, Julius Schell, Verthomy Schilo Boboy, Daniel Kankam Kyerewaa, Marouane Balouk (80. Andreas Ivan), Joey Paul Müller (75. Grace Bokake Bolufe), Sidi Guessor Sané (66. Elias Kurt), Tim Albutat, Soichiro Kozuki (71. Niklas Castelle), Kerim Calhanoglu, Rufat Dadashov - Trainer: Jakob Fimpel

1. FC Köln II: Tobias Trautner, Georg Strauch, Stephan Salger, Pierre Nadjombe, Mikail Özkan (12. Leon Schneider), Joshua Schwirten (46. Ricardo Henning), Rijad Smajic (46. Luca Schlax), Simon Breuer, Hendrik Mittelstädt, Maximilian Schmid, Jeremy Mekoma (46. Yusuf-Sahin Örnek) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Rufat Dadashov (33.), 2:0 Soichiro Kozuki (45.), 3:0 Daniel Kankam Kyerewaa (45.+2), 4:0 Sidi Guessor Sané (48.), 5:0 Soichiro Kozuki (68.)

Der letzte Spieltag des Jahres

In der kommenden Woche steht der bis dato letzte Spieltag des Jahres an - das sind die Paarungen:

20. Spieltag

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Preußen Münster

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Düren

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SV Straelen - Rot-Weiß Oberhausen

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr 1. FC Köln II - 1. FC Kaan-Marienborn

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Rot Weiss Ahlen

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Fri., 27.01.23 19:30 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf II

Wed., 22.02.23 19:00 Uhr SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 II

