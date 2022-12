Aachen-Fans protestieren - Düren holt erneut Punkt gegen Alemannia Der 1. FC Düren holt auch im zweiten Duell gegen Alemannia Aachen einen Punkt in der Regionalliga West. Die Anhänger der Gäste protestieren gegen die hohen Ticketpreise.

Dieses "Nachbarschaftsduell", wie es Aachen formuliert, musste im Stadion des FC Wegberg-Beeck ausgetragen werden, weil die Dürener Westkampfbahn nicht den Risiko-Standards entspricht. Dabei hatte ein Pokalduell der beiden Mittelrhein-Klubs 2019 noch auf der Anlage des FCD stattgefunden - die Alemannia siegte damals mit 2:0 und feierte anschließend auch den Triumph im Mittelrheinpokal.

Im ersten Durchgang standen die Gäste-Fans im Fokus, die sich mit einem Banner (siehe Foto) gegen die erhöhten Preise des FCD beschwerten. So mussten Alemannen mitunter 15 Euro für einen nicht überdachten Stehplatz ausgeben. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es dann auch den sportlichen Jubel: Nach Vorarbeit von Jannis Held schoss Sebastian Schmitt per Direktabnahme aus kurzer Distanz das Tor gegen den Aufsteiger (31.). Düren hatte vor dem Seitenwechsel noch die große Chance auf den Ausgleich. Mario Weber setzte sich im Gewusel durch, doch sein Abschluss wurde in höchster Not geblockt.

Erst Elfmeter gefordert, dann getroffen