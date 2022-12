Derby zwischen Düren und Aachen live: Wer macht das Rennen? Am Samstag stehen sich in Wegberg-Beeck der 1. FC Düren und Alemannia Aachen zum zweiten Regionalliga-Derby gegenüber, doch wer macht das Rennen?

Der 1. FC Düren und der TSV Alemannia Aachen treffen sich zum zweiten Regionalliga-West-Derby in ihrer Geschichte, doch wer macht am Samstag ab 14 Uhr das Rennen? FuPa begleitet die Partie im ausführlichen Live-Ticker, Markus Becker ist vor Ort in Wegberg-Beeck.

Im Kreis Heinsberg findet das vierte Pflichtspiel der beiden Vereine statt, denn die Dürener Westkampfbahn verfügt nicht über die notwendigen Voraussetzungen für ein solches Risikospiel; das war 2019 im Mittelrheinpokal noch anders. Deshalb weicht der Aufsteiger in das Stadion des FC Wegberg-Beeck aus, dort hat die Alemannia schon des Öfteren gastiert. Der Ausweichort sorgt aber nicht wegen der Anfahrt für Unmut bei den Anhängern der Aachener, denn diese beschweren sich über die hohen Preise.

Düren mit wichtigem Sieg - Aachens starke Form

Das Duell am 19. Spieltag, den der FC Schalke 04 II mit einem Kantersieg gegen den Effzeh eröffnet hat, ist auch für Düren eine Partie in der Fremde, was nicht unbedingt ein schlechtes Vorzeichen scheint. Der Regionalliga-Neuling feierte zuletzt Siege in Freialdenhoven (Mittelrheinpokal 1:0) und Bocholt (3:0); der klare Erfolg in der Vorwoche hat den Vorsprung auf die Abstiegszone auf drei Punkte wachsen lassen, aber das soll für das Team von Neu-Trainer Boris Schommers nur der Anfang sein.