Quo vadis 1. FC Schweinfurt 05? Erst mal weiter mit Gmünder Die Schnüdel im Abstiegskampf - und am Scheideweg: Abkehr vom Profifußball?

FuPa: Nach der desillusionierenden 2:4-Niederlage in Augsburg gab es viel Gesprächsbedarf. Zu welchem Urteil sind Geschäftsführer Markus Wolf und Sie gekommen?

Robert Hettich (47): Wir sprechen nach jedem Spiel miteinander, egal ob Sieg oder Niederlage, und analysieren, was gut und was schlecht gelaufen ist. Der FCA hat das Spiel über weite Strecken kontrolliert und verdient gewonnen.

Und welche Konsequenzen hat nun die erneute Niederlage? Wie geht es mit Trainer Christian Gmünder weiter?

Chris ist weiter topmotiviert und weiß, was zu tun ist. Wir sind permanent im Austausch. Bei den Videoanalysen binden wir auch die Spieler mit ein, damit sie uns ihre Sichtweise darstellen können. Und dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen, um es im nächsten Spiel zu verbessern. Unsere Personalsituation ist seit Wochen bekanntermaßen mit den vielen Langzeitverletzten sehr angespannt. Gegen Augsburg fehlten zehn Spieler. Felix Schwarzholz hat sich am Samstag gegen den seinen Ex-Klub die Rippe gebrochen, wird demnach auch länger ausfallen. Wir hoffen, dass bis Samstag noch zwei angeschlagene Spieler zurückkommen, dann werden wir wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz bringen.

In der Lokalpresse und den Sozialen Medien werden Sie immer wieder für die Kaderzusammenstellung kritisiert. Der Kader genüge ganz einfach nicht höheren Ansprüchen. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Um den Kader seriös bewerten zu können, müsste er weitestgehend zur Verfügung stehen - das war nur an den ersten drei Spieltagen der Fall - und da haben wir sieben Punkte geholt. Was bedeutet höhere Ansprüche? Der Kader ist in seiner Zusammensetzung mit erfahrenen Spielern und vielen jungen Talenten stark genug, um im oberen Tabellendrittel zu landen - das war das anvisierte Saisonziel! Von allen Teams, die Zweitvertretungen ausgenommen, haben wir sowohl in den Startaufstellungen als auch unter den Top 16, also fünf Wechsel pro Spiel eingerechnet, die meisten deutschen U23-Spieler eingesetzt – messbar nach Einsatzminuten. Letztlich wird man an den Ergebnissen bewertet. Unter Berücksichtigung aller Faktoren waren diese in den letzten Wochen natürlich nicht zufriedenstellend.



Spannende Frage: Lässt der FC 05 wieder die Finger vom Profifußball?