Pipinsried und Spielertrainer Jelisic gehen getrennte Wege Der Regionalligist und der 27-jährige Coach beenden die Zusammenarbeit nach nur einer Halbsaison

"Nach Gesprächen trennen sich Jelisic und der FC Pipinsried einvernehmlich und gehen getrennte Wege. Auch als Spieler wird er uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Verein bedankt sich bei Nikola Jelisic für sein Engagement und wünscht ihm für seine weitere sportliche Zukunft alles Gute", heißt es in dem Statement. Der 27-Jährige, der beim TSV 1860 München und FC Bayern München ausgebildet wurde, übernahm im Sommer gemeinsam mit Miljan Prijovic das Coaching beim Klub aus dem Dachauer Hinterland. Nach einem guten Start blieb der FCP achtmal in Folge ohne dreifachen Punktgewinn, ehe im letzten Auswärtsmatch beim SV Wacker Burghausen ein 2:1-Sieg heraussprang. Die Euphorie über diesen Erfolg konnte das Team jedoch nicht in das Heimspiel gegen den FC Bayern München II transportieren, das nach einer relativ blutleeren Vorstellung klar mit 0:4 verloren ging. Nach der deutlichen Schlappe schlossen Langen, Idrizovic & Co. die Vorrunde auf Tabellenplatz 17 ab, der am Saisonende den direkten Abstieg zur Folge hätte.







"Wir bedauern die ganze Sache sehr. Aber die Entwicklung der letzten Wochen war halt alles andere als positiv", räumt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sariskal ein. Trainerwechsel sind beim Dorfverein aber in letzter Zeit keine Seltenheit. Seit dem Abgang von Fabian Hürzeler im Sommer 2020 standen mit Andreas Thomas, Andreas Pummer und eben dem Gespann Miljan Prijovic / Nikola Jelisic bereits mehrere Übungsleiter in der Verantwortung. Wer das Coaching künftig übernehmen wird, steht noch nicht fest. "Bis auf Weiteres wird es eine interne Lösung geben. Wie die genau aussehen wird, steht allerdings noch nicht final fest", verrät Sariskal, der keine Prognose abgeben wollte, wann ein neuer Chefanweiser vorgestellt werden wird: "Es ist auch möglich, dass wir es bis zum Winter intern regeln. Der neue Coach muss passen - es wird definitiv keinen Schnellschuss geben."