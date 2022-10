Pipinsried und Prijovic trennen sich einvernehmlich – sportliche „Tendenz nicht frühzeitig erkannt“ Auf Wunsch des Trainers

Pipinsried - Der FC Pipinsried befindet sich in der Abwärtsspirale. Nach sieben Spielen in Folge ohne Dreier rutschte der FCP in der Regionalliga Bayern auf den 17. Tabellenplatz ab und steht damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Nun wurde nach der 0:4-Auswärtspleite die Trennung von Trainer Miljan Prijovic bekannt gegeben. Grund dafür waren allerdings nicht die Ergebnisse der letzten Wochen.

FC Pipinsried: Aus privaten Gründen - Miljan Prijovic verließ den FCP auf eigenen Wunsch

Das bestätigte der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fußball-Vorort: „Miljan kam vor Wochen schon auf uns zu und hat den Wunsch geäußert, dass er sich aus privaten Gründen verändern möchte. Wir sind dem nachgekommen, weil die Zusammenarbeit gut war und wir ein sehr gutes Verhältnis zu Miljan haben. Ich will mich da auch nochmal bei Miljan bedanken.“

Prijovic war das letzte Mal gegen Buchbach aktiv auf der Trainerbank. Beim Keller-Krimi gegen Illertissen war der 46-Jährige bereits nicht mehr Teil des Trainerteams beim Regionalligisten. „So wie es jetzt dargestellt wurde, dass die Trennung nach diesem Ergebnis in Augsburg zustande kam, war es nicht. Da wird der Miljan in ein Licht gerückt, was überhaupt nicht so ist“, beteuerte Sarisakal.

Trainerwechsel: Sondergenehmigung erhalten - Jelisic übernimmt Cheftrainer-Posten beim FCP

Dass die Meldung erst jetzt kundgetan wurde, hat einen anderen Grund. Die Verantwortlichen des FCP warteten mit der Verkündung des Abschieds von Trainer Prijovic, bis die Sondergenehmigung für Nikola Jelisic eingetroffen war. Diese war notwendig, Jelisic als Cheftrainer vorzustellen, da dieser keinen A-Schein besitzt. Diese Lizenz ist nämlich erforderlich, um in der Regionalliga als Trainer fungieren zu dürfen.