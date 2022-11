Philipp Georg hat sich beim FC Schönau zur Nummer eins gemausert Bezirksligatipp mit Philipp Georg, Torhüter des FC Schönau

Auch Philipp Georg zeigte sich geschockt von der 1:2-Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. „Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen. Ich war gerade auf der Heimfahrt mit der Bahn von Peine nach Freiburg“, sagt der 24 Jahre alte Produktentwickler, der dort beruflich zu tun hatte.

In seiner Freizeit steht Georg selbst auf dem Feld: bei Bezirksligist FC Schönau. Inzwischen absolviert er seine zweite Saison als Stammkraft zwischen den Pfosten der ersten Mannschaft. „Ich wollte schon immer im Tor stehen“, sagt Georg, der die Entscheidung in seiner Bambinizeit selbst traf – inspiriert von Vater Wolfgang, einst Torhüter beim TuS Kleines Wiesental. Obgleich „ich mit meinen knapp 1,80 Meter sicher nicht das Gardemaß für einen Torhüter habe“, sagt Georg über seine Körpergröße, daher „hätte ich gerne noch ein paar Zentimeter mehr“.

Spiel gegen den FC Hochrhein wurmte Georg noch tagelang

Im Nachwuchsbereich zog es ihn nach einer Saison bei den B-Junioren des FV Lörrach-Brombach wieder zurück ins Obere Wiesental. So lief er mit den A-Junioren der SG Zell/Schönau in der Verbands- und Landesliga auf. Als er zu den Aktiven aufrückte, kam er zunächst in der Schönauer Reserve in der Kreisliga B zum Einsatz. Erstmals Bezirksligaluft schnupperte er während zwei Partien in der Saison 2019/20.

Kontinuierlich entwickelte sich Georg weiter, und zwar mittlerweile zu einem starken Rückhalt der ersten Mannschaft. „Bis auf die Partie gegen den FC Hochrhein vor einigen Wochen“, schränkt er schmunzelnd ein. Der Keeper erinnert sich noch gut an die 3:4-Niederlage. „Das war wohl meine mieseste Partie in der Bezirksliga“, meint Georg, der an drei Gegentoren maßgeblich beteiligt war.

Von seinen Mitspielern gab es keine Schuldzuweisungen, „aber ich war nach dem Spiel nur kurz unter der Dusche und bin ab nach Hause. Ich wollte niemanden mehr sehen“. Gewurmt hat ihn seine Leistung einige Tage, „aber dann ging mein Blick wieder nach vorn“. Zumal Georg findet: „Dass es solche Spiele gibt, muss man aushalten können.“

Sein Trainer Christian Lais ist voll des Lobes: „Philipp ist eine absolute Konstante in unserem Team.“ Wobei dieser in der Winterpause einen neuen Konkurrenten im Torhüterbereich erhält: Vom Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach wechselt Simon Klein nach Schönau. Allerdings sieht der Coach die Position von Georg erst einmal nicht gefährdet: „An Philipp kommt derzeit keiner vorbei. Er ist aufgrund seiner Leistungen die gesetzte Nummer eins“, stellt Lais klar. Man werde alles auf sich zukommen lassen, „Simon ist noch jung und im nächsten Jahr werden wir dann weitersehen“. Und wie kommentiert Georg den Wintertransfer? „Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir sind froh, wenn gute Spieler nach Schönau wechseln“, sagt Georg, der für die BZ den 15. Spieltag tippt.