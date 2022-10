Oste/Oldendorf verpasst Sprung auf Platz zwei 1. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch trennt sich 2:2 im Topspiel - Ampelkarte für Dominic Nordsiek

Die beiden Spitzenteams schenkten sich von Beginn an nichts. Schiedsrichter Jannik Düe hatte gut zu tun, musste insgesamt 10 mal Gelb und kurz vor dem Ende einmal Gelb/Rot für Dominik Nordsiek zeigen. "Vielleicht übertrieben beide Seiten ein wenig, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen", meinte Wischhafens Trainer Stefan Raap. Seine Mannschaft fand nicht gut in die Partie. Oste/Oldendorf zeigte, warum man bereits 18 Punkte gesammelt hatte. Es dauerte so seine Zeit, bis sich die Kehdinger Chancen erspielten. Bjarne Mahlers Schuss wurde an den Pfosten gelenkt, Lasse Mahler scheiterte per Kopf an der Latte. "Da muss dann auch mal ein Ball ins Tor", ärgerte sich Raap. Das machte der Gast besser. Sjoerd Stuthmann nutzte die in dieser Szene wenig konsequente Abwehrarbeit der Hausherren zum 0:1. "In der Pause nahmen wir uns einiges vor, wollten aber auf keinen Fall ins offene Messer laufen", so der W/D-Coach. Direkt nach Wiederbeginn gelang Tim Henning aus der Drehung der Ausgleich. Die Offensivabteilung um Michel Rudolph ackerte gehörig. Ein Foulelfmeter, verwandelt vom starken Alexander Schütt, sorgte für das 2:1. "Wir wussten, dass wir immer auf die gefährlichen O/O-Konter aufpassen mussten, daher spielten wir kontrolliert weiter. Und doch führte einer dieser Konter zum 2:2. Der wurde aber auch richtig schön über die Außenbahn vorgetragen, muss man zugeben. Am Ende des Tages muss man sagen, wir wollten gewinnen, waren aber nicht konsequent genug. Es war ein schnelles und gutes Spiel der 1. Kreisklasse", so Raap. Die Gäste wären mit einem Sieg auf Platz zwei vorgerückt, müssen am kommenden Wochenende eben gegen diesen Zweiten aus Apensen ran, Wischhafen/Dornbusch hat Pause.

Schiedsrichter: Jannik Düe (Himmelpforten) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Sjoerd Stuthmann (31.), 1:1 Tim Henning (46.), 2:1 Alexander Schütt (70. Foulelfmeter), 2:2 Tim-Lukas Schult (79.)

Gelb-Rot: Dominic Nordsiek (89./FC Oste/Oldendorf II/)