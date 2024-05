Oste/Oldendorf gewinnt lauen Sommerkick

Von einem lauen Sommerkick sprach FC-Trainer Andreas Duhn trotz einer klaren Angelegenheit im Derby. "Es plätscherte nur so dahin. Besonders die ersten 15 Minuten passierte fast nichts, beide Teams spielten so vor sich hin ohne zwingende Aktionen. Unser 1:0 fiel dann zur richtigen Zeit", so Duhn. Einen weiten Einwurf versuchten die Gäste zu klären, doch der Ball landete bei Mats Wulff-Schilling. Der 35-Jährige zog einfach mal ab und traf ins kurze Eck. Nur wenig später erhöhte Sjoerd Stuthmann per Abstauber, nachdem die Himmelpfortener zweimal den Ball nicht richtig klären konnten. Bis zur Pause sollte es noch schlimmer für den MTV werden. Ein weiterer Doppelschlag sorgte für das 3:0 und 4:0 durch Marcell Vespermann. Beim 3:0 wurde erneut nicht gut geklärt, über Wulf-Schilling kam die Kugel zu Vespermann und das 4:0 war eine Kombination zwischen Wulf-Schilling, der an allen fünf Treffern beteiligt war, Till Peters und Marcell Vespermann.

Himmelpforten vom Tanz in den Mai angeschlagen?

Direkt nach Wiederbeginn zog Till Peters einfach mal ab und die Messe war mit dem 5:0 gelesen. "Himmelpforten war irgendwie das ganze Spiel nicht so richtig wach, etwas neben der Spur. Vielleicht steckte bei einigen der Tanz in den Mai in den Knochen. Auch aus meiner Mannschaft waren sicherlich einige los", meinte Andreas Duhn. Immerhin kamen die Gäste per Handelfmeter noch zum Ehrentreffer durch Joey Koch. Die Duhn-Elf empfängt am kommenden Sonntag die SG Freiburg/Oederquart, Himmelpforten benötigt gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III dringend drei Punkte im Abstiegskampf.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Tore: 1:0 Mats Wulff-Schilling (17.), 2:0 Sjoerd Stuthmann (20.), 3:0 Marcell Vespermann (35.), 4:0 Marcell Vespermann (38.), 5:0 Till Peters (46.), 5:1 Joey Koch (66., Handelfmeter)