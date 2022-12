– Foto: Volkhard Patten

Nichts wird`s mit dem Fernduell um die Wintermeisterschaft Absagen: SpVgg Unterhaching und Würzburger Kickers am Wochenende nicht mehr im Einsatz

Enttäuschung bei den Fans der Regionalliga Bayern: Wer sich am kommenden Samstag auf ein prickelndes Fernduell um die Wintermeisterschaft gefreut hatte, der schaut nun in die Röhre. Denn sowohl die Partie der SpVgg Unterhaching zuhause gegen den SV Wacker Burghausen als auch das Match der Würzburger Kickers zu Gast bei der SpVgg Ansbach wurden bereits abgesagt.



Beim 3:1-Sieg der SpVgg Ansbach vor zwei Wochen gegen die SpVgg Greuther Fürth II wurde das Spielfeld im Xaver-Bertsch-Sportpark bei teils heftigem Schneeregen arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Partie gegen die Würzburger Kickers stand daher ohnehin auf der Kippe. Nun müssen die Mittelfranken die weiße Fahne hissen und geben via Soziale Medien bekannt: "Leider haben wir schlechte Neuigkeiten: Das kommende Heimspiel der #nullneuner muss leider abgesagt und verschoben werden. Der Zustand des Platzes und die aktuellen Witterungsbedingungen machen es unmöglich diesen zu bearbeiten bzw. dann darauf zu spielen. Somit verabschiedet sich unsere Erste in die Winterpause. Ende Januar folgt schon das erste Testspiel. Wir halten euch auf dem Laufenden." Heißt im Umkehrschluss: Die Partie wird auch nicht kommendes Wochenende nachgeholt, die Kickers sind damit in der Winterpause.



Und in Unterhaching? Der Rasen im Sportpark ist mit Sicherheit mit das Beste, was die Regionalliga Bayern zu bieten hat und erhält immer wieder Lob von den Gästeteams. Deshalb ist es durchaus verwunderlich, dass die Partie gegen den SV Wacker Burghausen nicht stattfinden kann. Zumal in Südbayern vom Wintereinbruch von vor zwei Wochen nichts zu spüren war. Oder hat die Absage gar nichts mit den Platzbedingungen zu tun? Die SpVgg Unterhaching will sich im Laufe des Tages noch näher zu den Gründen der Spielabsage äußern. Damit dürften auch die Hachinger sich in die Winterpause verabschieden.