Absage der SpVgg Unterhaching gegen Wacker: Warum einfach, wenn es auch schwer geht... Partie gegen Burghausen erst 2023

München/Unterhaching - So richtig hat es ohnehin niemand mehr geglaubt, dass die SpVgg Unterhaching am kommenden Samstag ihr letztes Heimspiel gegen Wacker Burghausen durchziehen wird. Dennoch sorgten die Umstände der Absage für reichlich Verwirrung. Am Donnerstag kam dann schließlich die Pressemitteilung der Vorstädter: „Grund für die Verlegung ist eine Stadionsperre des Alpenbauer Sportparks. Somit ist die Durchführung eines Regionalliga-Spieltages im Stadion der SpVgg Unterhaching am kommenden Wochenende nicht möglich“, heißt es darin. Die Gründe, warum der Platz (mit Rasenheizung) gesperrt ist, blieb der Verein schuldig.

Dass Spiele verlegt werden, gehört zu jeder Saison im Fußball dazu und ist eigentlich total normal. Aber warum hat es sich der Regionalliga-Tabellenführer so schwer gemacht? Es gab schon seit Wochen Anzeichen dafür, dass das Duell gegen Wacker erst im Jahr 2023 ausgetragen wird. Am 9. November, also vor über drei Wochen, bot der Verein auf seiner Website vorübergehend Tickets für das Spiel gegen Burghausen an - am 28. März 2023.

Spielverlegung schon länger klar? Haching bot am 9. November Tickets für Wacker-Spiel im März an