Neuzugänge Drei und Vier: Siegburger SV holt Özen und Klug Mittelrheinliga: Der Siegburger SV verpflichtet nach Michael Hermmani und Sven Brand nun auch Emirhan Özen und André Klug.

Siegburg ist nun also seine vierte Station in der Mittelrheinliga, dabei soll Özen den 04ern zum Klassenerhalt verhelfen. Nach einer doch recht schwachen Hinrunde steht Siegburg auf dem 13. Tabellenplatz. Den letzten Sieg gab es im Oktober ausgerechnet gegen Topteam FC Wegberg-Beeck - indes bei Debüt von Ex-Trainer Thomas Klimmeck.

Özen hat schon den ein oder anderen Verein am Mittelrhein erlebt. Der Mittelfeldmann spielte viele Jahre in der Jugendabteile von Fortuna Köln, sammelte in der A-Jugend unter anderem sogar U19-Bundesligaerfahrung. Bei den Südstädtern schaffte er letztlich auch den Sprung in den Herrenfußball. Bei der Reserve der Fortuna kam er bis 2021 auf elf Einsätze in der Mittelrheinliga. Vor der vergangenen Saison schloss sich Özen der SV Deutz 05 an und reifte in der Hinrunde zum Stammspieler. Im Winter war er dann einer von 19 Spielern, die den extrem abstiegsgefährdeten Mittelrheinligisten verließen. Den 22-Jährigen zog es nach Friesdorf, wo er in der vergangenen Saison neun Einsätze sammelte, in dieser Saison lief er keinmal für die Blau-Weißen auf.

Große Erfahrung für den Angriff

Am Freitagabend gab der SSV mit Klug dann etwas überraschend den vierten Transfer vor Weihnachten bekannt. Zwischen 2016 und 2021 spielte der 30-Jährige über 100 Mal für den FC Hennef in der Mittelrheinliga, bringt also eine große Erfahrung mit. 2021 wechselte er schon einmal zu den 04ern, kam aber nicht über vier Einsätze hinaus und zog in der Winterpause zum SV Bergisch Gladbach weiter. In der aktuellen Hinrunde lief er für Landesligist TuS Oberpleis auf, jetzt nimmt der Offensivspieler einen zweiten Anlauf in Siegburg.

Neues Personal auf dem Platz - noch kein Trainer

Unter der Woche hatte der SSV bereits die ersten beiden Neuzugänge bekanntgegeben. Michael Hermanni und Sven Brand kommen von Landesligist SSV Merten nach Siegburg. Die drei Veränderungen vor Weihnachten zeigen, dass durchaus Nachholbedarf besteht, damit der Vorjahres-Siebte in der Rückrunde wieder in ruhigeren Gewässern fährt. Spannend bleibt dabei weiterhin die Frage, wer nach der Trennung von Trainer Klimmeck in Zukunft an der Seitenlinie stehen wird.