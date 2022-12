Doppel-Verstärkung für den Siegburger SV Mittelrheinliga: Der Siegburger SV gibt die ersten beiden Winterneuzugänge bekannt. Sven Brand und Michael Hermanni kommen beide vom SSV Merten

SSV-Stallgeruch

Da wäre zum einen ein absolutes SSV-Urgestein. In Michael Hermanni kehren acht Jahre gebündelte Siegburg-Erfahrung im Herrenbereich zum Verein zurück, zusätzlich lief der Defensivmann schon in der Jugend für die 04er auf. Der 29-Jährige schaffte 2016 den Mittelrheinliga-Aufstieg mit Siegburg. Nach zwei Jahren beim TuS Mondorf gab es 2019 die erste SSV-Rückkehr für Hermanni, zur kommenden Rückrunde folgt die zweite. In den vergangenen beiden Jahren war der Neuzugang für Merten in der Landesliga im Einsatz, in dieser Saison kommt er auf elf Spiele.

Bald wieder eine Scoring-Maschine?

Auch Sven Brand geht den Weg von Merten nach Siegburg. Genau wie Hermanni hat auch Offensivspieler Brand in der Vergangenheit bewiesen, wie wertvoll er auch in der Mittelrheinliga sein kann. In den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 mischte Brand beim FC Hennef mit 37 Torbeteiligungen in 46 Spielen die Liga ordentlich auf. Ein Kreuzbandriss bremste den 28-Jährigen aus, in Hennef kam er danach nicht mehr richtig in Fahrt und wechselte nach Merten. Mit 22 Torbeteiligungen in 24 Einsätzen in der vergangenen Saison bewies er, dass er nicht viel verlernt hatte. In dieser Saison kam Brand ebenfalls regelmäßig zum Einsatz, auch wenn es nur zu einem Treffer reichte.