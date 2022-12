Nach drei Monaten: Siegburger SV trennt sich von Thomas Klimmeck Mittelrheinliga: Der Siegburger SV sucht nach nur drei Monaten mit Thomas Klimmeck schon wieder einen neuen Cheftrainer.

Es war eine kurze Partnerschaft, die der Siegburger SV mit seinem Cheftrainer Thomas Klimmeck einging. Am Sonntag verkündete der SSV sich "in beidseitigem und freundschaftlichen Verhältnis" von Klimmeck zu trennen.

Daraus ziehen die Verantwortlichen die Konsequenzen und trennen sich nach nur acht Ligaspielen von ihrem Cheftrainer. "Der Klassenerhalt hat für den Siegburger SV die höchste Priorität, weshalb es nochmal einen neuen Impuls geben muss", betonen die 04er auf Instagram.

Trainerkarussel dreht sich in Höchstgeschwindigkeit

Kontinuität sieht anders aus - Siegburg sucht nun zum zweiten Mal in dieser Saison nach einem neuen Hauptverantwortlichen an der Seitenlinie. Das Trainerkarussel hat sich am Mittelrhein in dieser Spielzeit schon ordentlich gedreht - Ex-Coach Kilic kam zum Beispiel kurz nach seiner Entlassung bei Landesligist VfL Alfter unter. Einer der bekannteren Namen unter denen die zuletzt ihr Traineramt verloren haben, ist Abdullah Keseroglu, der trotz ordentlicher Leistungen bei Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel entlassen wurde. Ob er ein Kandidat in Siegburg sein könnte, ist Spekulation - am Sonntag stand offiziell noch kein neuer Trainer für den abstiegsbedrohten SSV fest.