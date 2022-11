Neun Punkte aus drei Spielen – Der VfR Aalen gewinnt trotz Insolvenz! Kann das "Wunder" gelingen?

Besonders auffällig ist die Kämpfermentalität des ehemaligen Zweitligisten. Die Situation mit der Insolvenz und einer ungeklärten Zukunft ist mit Sicherheit weder für die Fans noch für die Spieler eine schöne. Dennoch gelangen nun drei sehr knappe Siege in Folge, die mit Sicherheit ein wenig „Druck vom Kessel“ nehmen. Die Finanzierung der laufenden Saison sei laut Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf weitestgehend gesichert (Quelle: Gmünder Tagespost).

Die Stimmung beim Verein ist der Situation entsprechend gut. Nach Abpfiff posteten verschiedene Spieler des VfR bei Instagram mit den Worten „Der Zug hat keine Bremse“ ein Siegerbild aus der Kabine. Die Stimmung scheint sich zu normalisieren, denn nur das Siegen hilft in der momentanen Situation. Den Klassenerhalt kann der Verein aber trotz Insolvenz schaffen. Dies gelang bekanntlich auch in der Saison 2016/17, in der der VfR trotz Insolvenz und dem darauffolgenden Punktabzug den Klassenerhalt in Liga drei realisieren konnte.