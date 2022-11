Neun Punkte Abzug für den VfR Aalen

Die Spielkommission der Regionalliga Südwest hat nach Anhörung des VfR Aalen 1924 am heutigen Tag entschieden, dass dem Verein in der Regionalliga Südwest zur Spielzeit 2022/2023 neun Gewinnpunkte abgezogen werden.

Der VfR Aalen hatte am 26. Oktober 2022 beim Amtsgericht Aalen einen Insolvenzantrag gestellt. Die Spielordnung der Regionalliga Südwest sieht in § 6 dazu vor, dass in einem solchen Fall der klassenhöchsten Mannschaft – hier der Regionalligamannschaft – mit Stellung des Insolvenzantrags grundsätzlich neun Gewinnpunkte aberkannt werden.