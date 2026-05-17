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Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Regionalliga West 2026/27 aus
Durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II verändert sich das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2026/27.
von André Nückel · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser
Der WSV steigt nach zehn Jahren ab. – Foto: Imago Images
Fortuna Köln verabschiedet sich als Regionalliga-Meister in die 3. Liga. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga muss die U23 der Fortuna aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Dadurch hält der SC Wiedenbrück nach dem letzten Spieltag tatsächlich noch die Liga. Neben Fortuna II steigen auch der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert ab.
Die vier Aufstiegsplätze zur Regionalliga West teilen sich wie folgt auf: zweimal Oberliga Westfalen, je einmal Oberliga Niederrhein und Mittelrheinliga. Es steht noch kein Aufsteiger fest. Wenn jetzt aber Schluss wäre, würden Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09 (beide Westfalen), Ratingen 04/19 (Niederrhein) und SV Bergisch Gladbach - (Mittelrhein) jubeln. Die Entscheidungen über die Aufsteiger dürften wohl erst im Juni fallen.