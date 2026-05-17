 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Regionalliga West 2026/27 aus

Durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II verändert sich das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2026/27.

von André Nückel · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser
Der WSV steigt nach zehn Jahren ab.
Der WSV steigt nach zehn Jahren ab. – Foto: Imago Images

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Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga hat auch Folgen für das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2026/27. FuPa klärt auf!

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Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga West

Fortuna Köln verabschiedet sich als Regionalliga-Meister in die 3. Liga. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga muss die U23 der Fortuna aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Dadurch hält der SC Wiedenbrück nach dem letzten Spieltag tatsächlich noch die Liga. Neben Fortuna II steigen auch der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert ab.

Aus der 3. Liga gibt es keinen NRW-Absteiger.

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Wer aus den Oberligen aufsteigt

Die vier Aufstiegsplätze zur Regionalliga West teilen sich wie folgt auf: zweimal Oberliga Westfalen, je einmal Oberliga Niederrhein und Mittelrheinliga. Es steht noch kein Aufsteiger fest. Wenn jetzt aber Schluss wäre, würden Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09 (beide Westfalen), Ratingen 04/19 (Niederrhein) und SV Bergisch Gladbach - (Mittelrhein) jubeln. Die Entscheidungen über die Aufsteiger dürften wohl erst im Juni fallen.

>>> Zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Zur Tabelle der Oberliga Westfalen

>>> Zur Tabelle der Mittelrheinliga

Das ist die Regionalliga West 2026/27

Nach aktuellem Stand, 17. Mai 2026, sähe die Regionalliga West in der Saison 2026/27 wie folgt aus:

  1. Rot-Weiß Oberhausen
  2. FC Schalke 04 II
  3. Borussia Dortmund II
  4. Borussia Mönchengladbach II
  5. FC Gütersloh
  6. Sportfreunde Siegen
  7. 1. FC Köln II
  8. Sportfreunde Lotte
  9. SC Paderborn II
  10. Bonner SC
  11. 1. FC Bocholt
  12. VfL Bochum II
  13. SV Rödinghausen
  14. SC Wiedenbrück (hält dank Fortuna-Abstieg die Klasse)
  15. Westfalia Rhynern (Aufsteiger Oberliga Westfalen)
  16. SG Wattenscheid 09 (Aufsteiger Oberliga Westfalen)
  17. VfB 03 Hilden (Aufsteiger Oberliga Niederrhein)
  18. SV Bergisch Gladbach (Aufsteiger Mittelrheinliga)

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