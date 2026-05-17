Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Regionalliga West 2026/27 aus

Der WSV steigt nach zehn Jahren ab. – Foto: Imago Images

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga hat auch Folgen für das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2026/27. FuPa klärt auf!

Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga West

Fortuna Köln verabschiedet sich als Regionalliga-Meister in die 3. Liga. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga muss die U23 der Fortuna aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Dadurch hält der SC Wiedenbrück nach dem letzten Spieltag tatsächlich noch die Liga. Neben Fortuna II steigen auch der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert ab.

Aus der 3. Liga gibt es keinen NRW-Absteiger.