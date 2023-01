Nach desolatem Start geht es für die DJK Vierlinden langsam aufwärts FuPa-Wintercheck: Die DJK Vierlinden hat eine Weile gebraucht, um in der Kreisliga A anzukommen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal berichtet Marvin Lakovic, wie es nach dem Abstieg aus der Bezirksliga für die DJK Vierlinden läuft.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Marvin Lakovic: Wir können mit dem aktuellen Tabellenstand nicht zufrieden sein. Wir haben als neu zusammengewürfelter Haufen sehr lange gebraucht, um in der Kreisliga A anzukommen. Allerdings konnte man gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause eine positive Entwicklung erkennen. Insgesamt hatten wir aber auch teilweise sehr gute Spiele, bei denen uns jedoch das Spielglück gefehlt hat, weshalb wir trotzdem oft mit leeren Händen dastanden.

Gibt es Veränderungen im Team?

Lakovic: Bis jetzt können wir uns über fünf Neuzugänge freuen: Hamza Nemer (SV Friedrichsfeld), Senol Yilmaz, Enes Türküncü, Ertac Tezcan (alle SF Walsum 09) und

Emmanuel Horvath (SC Wacker Walsum) werden uns zur Rückrunde verstärken. Mit weiteren Spielern befinden wir uns noch in sehr intensiven Gesprächen. Unsere Mannschaft verlassen hat Collin Isselhorst in Richtung SV Friedrichsfeld.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Lakovic: Hier möchte ich ungerne einzelne Spieler nennen. Generell möchte ich die Entwicklung der gesamten Mannschaft in den Vordergrund stellen. Dieser Vorgang ist andauernd und wird auch in der Rückrunde ein Thema sein.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Lakovic: Das Hin- und das Rückspiel gegen Meiderich 06/95. Das Hinspiel war unser erster Auftritt in der Kreisliga A und wir wurden komplett überfahren. Wir sind damals sehr naiv aufgetreten. Dementsprechend mussten wir eine 0:7-Klatsche hinnehmen, die noch viel höher ausfallen hätte können. Im Rückspiel sind wir dann an einem eiskalten Freitagabend nach Meiderich gefahren und konnten verletzungs- und arbeitsbedingt mit Hängen und Würgen einen konkurrenzfähigen Spieltagskader auf die Beine stellen. Nichtsdestotrotz konnten wir mit einer starken kämpferischen Leistung einen verdienten Punkt erzielen. Diese beiden Spiele sind sinnbildlich für unsere Entwicklung während der Hinrunde.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Lakovic: Ich erhoffe mir, dass wir uns als Mannschaft noch stärker weiterentwickeln und uns so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Lakovic: Nach einem desolaten Auftritt im Derby gegen die SF Walsum 09 hatten wir einen Mannschaftsabend. Der Zeitpunkt für diesen Abend hätte schlechter nicht sein können, die Laune eines jeden einzelnen war total beschissen. Allerdings konnten wir an diesem Abend ein wenig Druck ablassen und so kann man diesen Abend als kleinen Wendepunkt sehen. Seit diesem Tag habe ich jedes weitere Spiel immer eine Mannschaft auf dem Feld gesehen, die miteinander und füreinander gekämpft hat, wodurch ich ihr seitdem keinen Vorwurf machen konnte, nicht alles gegeben zu haben.