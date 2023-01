Nach Bamberg-Beben: Mannschaft hat »alle Probleme bereinigt« Nach dem Rücktritt von Sportchef Holger Denzler und der Entlassung von Trainer Andreas Baumer melden sich Kapitän Simon Allgaier und sein Stellvertreter Nico Ott zu Wort

In der Mannschaft sind alle Probleme bereinigt. Jeder weiß, dass wir in der Pflicht sind und wir nur als Einheit das Ruder rumreißen können, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen.

Das erste Zeichen haben wir gesetzt, indem wir die Bezirksmeisterschaft in der Halle gewonnen haben

Kapitän Simon Allgaier und sein Stellvertreter Nico Ott"

Indes holt die DJK Don Bosco Bamberg der sportliche Alltag wieder ein, was angesichts des genannten Nebenkriegsschauplatzes nicht mal so ungelegen kommt. Am morgigen Samstag (28. Januar) tritt der oberfränkische Bayernligist bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften an. Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht dieses Turnieres (einfach klicken)