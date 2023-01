Die DJK Don Bosco Bamberg (gelbe Trikots) und der 1. FC Oberhaid (in blau) sind die Lokalmatadoren in Burgebrach. – Foto: Roith

"Bayerische": So sehen die Teilnehmer das Turnier Samstag ab 13:30 Uhr rollt die Kugel in Burgebrach +++ FuPa berichtet live und ausführlich

Am Samstag wird der bayerische Hallenkönig gekrönt! Im oberfränkischen Burgebrach (Lkr. Bamberg) treffen sich die sieben Bezirksmeister plus der Zweitplatzierte der Oberfranken-Meisterschaft. Los geht`s mit dem LOTTO Bayern Cup in der Windeckhalle (Grasmannsdorfer Str. 2B, 96138 Burgebrach) am Samstag um 13:30 Uhr. Eine Karte kostet 5 Euro (ermäßigt: 3 Euro), für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. FuPa wird natürlich live und ausführlich von den Titelkämpfen berichten! Wir stellen euch die Teilnehmer mal vor:

Gruppe A



ATSV Erlangen (Bayernliga Nord, Hallenmeister Mittelfranken)

Jörg Markert (Sportlicher Leiter)

"Wir sind am Montag in die Vorbereitung für die Frühjahrsrund in der Bayernliga eingestiegen und trainieren täglich. Am Freitag haben wir noch ein Testspiel, Samstag geht`s dann nochmal in der Halle zur Sache. Und wenn wir hinfahren, dann machen wir das auch richtig. Das heißt, wir werden mit Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft kommen und haben deshalb sicher eine gute Truppe beisammen. Ein Favorit ist für mich schwer auszumachen. In der Halle brauchst du eine gute Tagesform und Glück."





Mittelfranken-Meister ATSV Erlangen (in rot) zählt zu den Mitfavoriten. – Foto: SV 08 Auerbach





DJK Don Bosco Bamberg (Bayernliga Nord, Hallenmeister Oberfranken)

(Spieler und Pressesprecher)

DJK Don Bosco Bamberg (Bayernliga Nord, Hallenmeister Oberfranken)

Marc Eckstein (Spieler und Pressesprecher)

"Die Vorfreude auf die Bayerische Meisterschaft ist groß, besonders weil wir nur 15 Minuten fahren und nicht durch halb Bayern schippern müssen. Die Zielsetzung ist auch klar: Wir wollen gewinnen. Wir wissen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir an die 100 Prozent unserer Leistung abrufen. Wir wissen aber auch, dass wir gegen jeden verlieren können, wenn wir nur 90 Prozent abrufen. Wir rechnen mit viel gelb-grüner Unterstützung aus dem Verein. Ich weiß allerdings nicht genau, wer alles kommt. Das einzige was ich weiß ist, dass meine U12 mit voller Kapelle zum Anfeuern kommt und Stimmung macht."



SpVgg Pfreimd (Landesliga Mitte, Hallenmeister Oberpfalz)

FC Ergolding (Bezirksliga Niederbayern West, Hallenmeister Niederbayern)

Gruppe B



SC Bubesheim (Bezirksliga Schwaben Nord, Hallenmeister Schwaben)

Harald Schaich (1. Vorsitzender)

"Nach 1997 sind wir wieder mal bei der Bayerischen Meisterschaft dabei. Mannschaft uns Fans sind heiß auf ein tolles Event. Bissl schade, dass es doch sehr weit weg ist, ansonsten wäre wohl nicht nur ein Bus voll geworden. Wir fahren ohne Druck nach Oberfranken und sehen uns als Underdog."





Der SC Bubesheim vertritt den Bezirk Schwaben. – Foto: Walter Brugger