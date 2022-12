Trio an der Spitze: Joshua Müller (links), Kevin Tshimanga-Dilangu (Mitte) und Cristian Isioma Kelubia. – Foto: Jannis Schmitz / Club / Ivette Tufuo

Müller, Kelubia, Tshimanga: Dreikampf um Bezirksliga-Torjägerkrone Bezirksliga, Gruppe 6: Gleich drei Spieler stehen torgleich an der Spitze der Liga, doch mindestens zehn Spieler haben noch gute Chancen auf den Titel des besten Liga-Torschützen der Saison.

Gibt es in manch einer Amateurliga bereits in der Winterpause recht klare Verhältnisse, wer die Favoriten auf die Torjägerkrone sind, so ist das Rennen in Gruppe 6 der Bezirksliga Niederrhein sehr offen. Die Top Ten sind gerade einmal durch vier Treffer voneinander getrennt, da ist im neuen Jahr also noch viel möglich. Gleich drei Kandidaten stehen aktuell torgleich an der Spitze.

>>> Joshua Müller bei FuPa Auf 14 Treffer bringt es etwa Joshua Müller von Spitzenreiter SV Biemenhorst. Dass sein Profil zusätzlich auch noch 13 Assists aufweist, macht seine Bedeutung für den Klassenprimus umso deutlicher. Nach einem Winterwechsel in der vorigen Spielzeit, vom inzwischen eigenständig nicht mehr existierenden und zu früh aus dem Vereinsregister gelöschten SC 26 Bocholt kommend, traf er bereits in der Rückrunde 11 Mal, 18 Tore waren es in der Hinrunde beim SC in nur 13 Spielen gewesen. In der Jugend kickte der heute 24-jährige für den MSV Duisburg, Arminia Klosterhardt und den SSV Lüttingen, danach als Senior auch bei der SV Hönnepel-Niedermörmter und dem VfL Rhede in der Landesliga. >>> Cristian Isioma Kelubia bei FuPa Ebenfalls 14 Treffer hat Cristian Isioma Kelubia auf dem Konto, erzielt für den Tabellenfünften SV Glückauf Möllen. Der 21-jährige, beidfüßige Angreifer taucht erst in der laufenden Spielzeit mit einem Profil bei FuPa auf, macht aber bereits nachhaltig auf sich aufmerksam. Denn die 14 Treffer sind knapp ein Drittel der Ausbeute seines Teams.