Moritz Keller hat sich beim FC Wittlingen zum Topscorer gemausert Bezirksligatipp mit Moritz Keller, Stürmer des FC Wittlingen

Moritz Keller ist gut informiert. Auf die Frage, was ihm die Zahl Acht bedeutet, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Acht Spiele, acht Treffer und acht Torvorlagen.“ Das ist die momentan beeindruckende Bilanz des Stürmers des FC Wittlingen. An 16 der 23 Saisontreffer des Fußball-Bezirksligisten war der 22 Jahre alte Anlagenmechaniker somit beteiligt.

In 59 Begegnungen im Aktivbereich kommt Keller, der beim FCW mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Max zusammenspielt, auf 29 Treffer und 22 Assists. Eine außerordentlich gute Quote, befindet auch Fabio Muto aus dem Wittlinger Trainerteam. „Moritz ist mit Abstand unser talentiertester Spieler“, sagt Muto. „Ab und zu steht er sich mal selbst im Weg. Aber derzeit läuft es bei ihm.“

Beim FCW gibt es auch noch einen dritten Keller: Tobias, mit 24 Jahren der älteste der drei Brüder. Der Defensivakteur ist derzeit allerdings verletzt. Überhaupt sind die Kellers eine sportliche Familie. Vater Darius spielte beim FV Brombach, Mutter Sylvia war Jugendleiterin beim FC Hauingen, wo auch die sportliche Laufbahn der Keller-Brüder begann.

In der Jugend versuchte sich Keller auch als Ringer

In Brombach sind die Jungs aufgewachsen. „Direkt neben dem alten Sportplatz“, erinnert sich Moritz Keller. Vater Darius hatte seinem Nachwuchs ein Baumhaus gebaut, mit Blick auf den Rasen. „Da saßen wir dann am Wochenende und haben die Spiele von Brombach verfolgt. Allerdings gingen wir in der Halbzeit meistens immer auf den Platz.“

Unter diesen Voraussetzungen war klar, dass alle drei Keller-Jungs mal Fußballer werden würden. Allerdings nahm Moritz Keller einen Umweg. „Ich war als kleiner Junge auch eine Zeit lang auf der Ringermatte beim TuS Adelhausen. Ich erinnere mich noch, dass ich gegen einen größeren und stärkeren Gegner kämpfen musste. Deshalb bin ich immer vor ihm weggelaufen. Am Ende wurde ich disqualifiziert“, sagt Keller und lacht.

Einmal will Moritz Keller mit seinen beiden Brüdern auflaufen

Auf dem Fußballplatz hat sich dieses Blatt gewendet. Zwar läuft Keller noch immer seinen Gegnern davon, doch ist das diesmal auch im Sinne des Sports. Zuletzt war er beim 2:1 gegen die SG Mettingen/Krenkingen mit einem Tor und einer Vorlage am vierten Wittlinger Sieg in Serie beteiligt. So gehen die Kandertäler als Tabellenzweiter in das Duell der Landesliga-Absteiger am Samstag beim VfR Bad Bellingen (15.30 Uhr).

Fernab von Toren und Siegen hat Moritz Keller derweil noch einen besonderen, familiären Wunsch: „Mit Tobi und Max wollte ich immer mal zusammen in einer Mannschaft spielen. Bisher hat das nicht geklappt.“ Tobias Keller verletzte sich vor längerer Zeit schwerer, „ob er nochmals zurückkommt, bezweifle ich. Es wird wohl ein Wunsch bleiben“, bedauert Moritz Keller, der für die BZ den neunten Spieltag tippt: