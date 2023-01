Mirek und Schmetz sind das Trainer-Duo der VfB-Reserve Landesliga, Gruppe 1: Die zweite Mannschaft des VfB Hilden hat die Trainerfrage gelöst.

Unter beiden war Mirek Co-Trainer, nach nun dreijähriger Erfahrung auf diesem Posten erhält er jetzt einen Vertrag als Cheftrainer zunächst bis Saisonende beim VfB II. Kapitän Schmetz muss mit 34 Jahren verletzungsbedingt seine Spielerkarriere beenden, steht dem 35-jährigen Mirek aber nun an der Seitenlinie zur Verfügung. Für das Duo gibt es vor dem ersten Pflichtspiel beim SC West am 26. Februar eine Reihe von Testmöglichkeiten, angefangen mit dem Hildener Futsal-Hallenmasters am Sonntag, 15. Januar.

Hildens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer freut sich über das neue Trainerduo und sagt: „Auch wenn Luki seine Spielerkarriere leider beenden muss, freue ich mich umso mehr, dass er sofort die Bereitschaft gezeigt hat, an der Seitenlinie zu unterstützen. Bereits in den vergangenen Jahren hat er neben seiner Spielertätigkeit sehr viel in der Organisation und auch in der Trainingsarbeit mitgewirkt. Manuel hat sich die Chance redlich verdient und war bereits beim Auswärtssieg in Fischeln interimsweise in der Cheftrainerrolle. Ich bin überzeugt, dass die beiden gute Arbeit leisten werden.“