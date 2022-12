Die legendäre Wutrede von Thorsten Legat Ex-Bundesliga-Spieler Thorsten Legat trainierte in der Saison 2015/16 den FC Remscheid - und nach einer Niederlage platzte ihm der Kragen.

Spieler wie ein Virus

"Es ist einfach fatal, wie einige Leute die Mannschaft jedes Mal strafen mit Undiszipliniertheiten. Ich habe es gerade auch schon meiner Mannschaft mitgeteilt, ohne einem wehzutun. Es werden aus dieser Mannschaft drei Mann absolut suspendiert. Darauf können sie sich verlassen, wenn nicht, dann gehe ich freiwillig", stellte der Übungsleiter klar. Der Klub müsse nach vorne schauen und sich nicht auf der Vergangenheit ausruhen, betonte Legat. Über die aussortierten Spieler sagte er weiter: "Das ist ein Virus, das ist ein Bazillus und sie stören einfach nur das Gefüge."

Die Legat-Wutrede im Video

Die große Wende verpasste der FC Remscheid. Die Negativspirale hielt an, Legat war 21 Spiele im Amt und holte von insgesamt 36 Punkten 25. Nach einer Niederlage in der Relegation gegen den ASV Einigkeit Süchteln (0:2) stieg der FCR unter der Leitung von Zdenko Kosanovic in die Bezirksliga ab, schaffte im Jahr drauf aber die direkte Rückkehr in die Landesliga.